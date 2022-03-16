Классные сериалы о подростках, от которых будут в восторге и взрослые

Подростки из бедных семей попадают в престижную школу и пытаются влиться в элитную тусовка, молодая мама с двум детьми переезжает в новый город в попытках убежать от прошлого: «Рамблер» собрал подростковые сериалы, которые оценят и взрослые.

«Элита»

Испанский сериал, который покорил миллионы зрителей по всему миру. По сюжету трое подростков из бедных семей Самуэль, Надя и Кристиан получают стипендию для обучения в престижной частной школе «Лас Энсинас». Ребятам предстоит влиться в элитную тусовку, но сделать это оказывается не так-то и просто. Убийство одного из учеников и вовсе осложняет жизнь новеньких.

«Половое воспитание»

Сериал рассказывает о стеснительном подростке Отисе, который живет со своей мамой – секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, парень открывает подпольный клуб, чтобы помочь сверстникам с проблемами, о которых не говорят вслух. Отис начинает подслушивать мамины консультации, параллельно борясь с собственными комплексами.

«Эйфория»

Скандальная драма о поколении, которое выросло в интернете. По сюжету 17-летняя Ру Беннетт, которая провела все лето в реабилитационной клинике после передозировки, возвращается к своим одноклассникам (и старым привычкам). Однако появления в городе девушки Джулс становится для Ру шансом на избавление от пагубного образа жизни. Главную роль в сериале исполнила Зендая.

«Нормальные люди»

Трогательная история о первой несчастной любви между одним из самых популярных парней в школе Коннелом и тихой застенчивой ученицей Марианной. Накануне выпускного их ждет тяжелый разрыв, однако позже судьба подарит им еще один шанс быть вместе. Но смогут ли они быть счастливы? Сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Салли Руни.

Кадр из сериала "Нормальные люди"

«Джинни и Джорджия»

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться. В апреле 2021 года сериал продлили на второй сезон.

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«13 причин почему»

Однажды Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с загадочными аудиокассетами, записанными девушкой по имени Ханна Бейкер. Он был влюблен в нее в школе, пока она однажды не покончила жизнь самоубийством. В своих записях школьница указала 13 причин, которые ее толкнули на отчаянный шаг. И Клэй – одна из них.

Кадр из сериала "13 причин почему"

«Сплетница»