Ситком «Универ» вышел на телеэкраны в августе 2008 года и сразу завоевал любовь зрителей. Комедийный сериал бил все рекорды по просмотрам, поэтому был продлен аж на пять сезонов, а после создатели выпустили долгожданное продолжение «Универ. Новая общага», где появились новые герои.

Основными действующими лицами первой части были Саша, Таня, Алла, Кузя и Майкл. Блогер @oddtitov в своем TikTok-аккаунте рассказал, что спустя годы стало со звездами сериала. Видео быстро стало вирусным и собрало почти 230 тысяч лайков, что лишь подтверждает зрительскую любовь к героям ситкома.