Как смотреть сериалы ушедших сервисов

Российский зритель успел привыкнуть к легальному и быстрому доступу к фильмам и сериалам. Однако за последнее время такие сервисы, как Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, стали недоступны для россиян. "Известия" рассказывают, как теперь можно смотреть популярное кино и сериалы, не нарушая при этом закон.

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Можно ли качать с торрентов

Видео дня

Первая реакция российских пользователей — возвращаться на торренты. Контент с таких сайтов можно скачивать в очень высоком качестве, в том числе 4К, и там нет рекламы. Проблема в легальности действий.

За незаконное распространение и копирование видео можно получить наказание в соответствии с Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях, напоминает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. За нарушение авторских и исключительных прав предусмотрены административные штрафы (1,2–2 тыс. рублей) и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до шести лет, отмечает эксперт.

"Сами по себе посещение торрент-ресурса и загрузка материалов с него, в том числе если ресурс заблокирован Роскомнадзором и доступ к нему осуществляется через VPN, не запрещены. А вот хранение и копирование (в том числе запись в память компьютера) скачанного с таких ресурсов контента могут быть квалифицированы как нарушение авторских прав, так как для такого использования требуется согласие правообладателя", — объяснила глава практики цифрового права CMS Russia Ирина Шурмина.

По ее словам, последующее распространение пиратского контента среди других пользователей тоже незаконно. За хранение и распространение пиратского видео предусмотрена гражданско-правовая ответственность (например, компенсация от 10 тысяч до 5 млн рублей), добавила Шурмина.

На практике же судебные приговоры выносятся обычно тем, кто размещает пиратский контент на сайте, пишет издание.

Однако все это — не единственный недостаток торрентов. Видео с таких сайтов грузится порой часами, а потом полученный материал нужно записывать на флешку и вставлять ее телевизор. А россияне уже привыкли, что для просмотра кино или сериала достаточно просто нажать на кнопку.

Сайты-зеркала

Аудитории сегодня доступны ряд сайтов-зеркал Netfliх. Контент популярного сервиса на них можно смотреть, не скачивая, и это можно делать на телевизорах SMART TV.

Наиболее известен сайт Zetflix, который можно смотреть и через приложения. За просмотр ничего не нужно будет платить. Правда, цена такой экономии — длинные рекламные ролики. Кроме того, на сайте есть далеко не все фильмы и сериалы, которые предлагаются оригинальным сервисом.

VPN

Если пользователя не устраивает такой вариант, то можно поступить другим способом, требующим VPN. Эти программы позволяют обмануть стриминги. Сервис будет "думать", что зритель находится не в РФ, а в другой стране, где контент доступен.

В новостях часто можно увидеть сообщения о том, что Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы, однако использование виртуальных частных сетей в России не запрещено, поясняет Федюкин.

"Блокировки сервисов VPN со стороны Роскомнадзора обуславливаются тем, что якобы такие сервисы могут использоваться как с целью обхода блокировок (что само по себе также не является нарушением закона), так и анонимизации пользователей при совершении противоправных действий. Само по себе использование VPN не противоречит закону, ответственность может наступать только за противоправные поступки, которые совершаются с их использованием", — сказал эксперт.

Без VPN создать новый аккаунт в России не получится, придется выбрать другую страну. Но после этого встанет вопрос об оплате подписки: российские карты больше не работают за границей. Есть абсолютно законные способы решения этой проблемы.

Один из них — завести карту на платежной системе UnionPay. Некоторые российские банки выпускают такие карты.

Другой способ — приобрести подарочный сертификат. Такие продаются в интернет-маркетах по всему миру, включая Россию. Необходимо следить за тем, чтобы в VPN была выбрана страна, где сертификат работает.

Еще один вариант — договориться со знакомыми, живущими за границей, чтобы они завели аккаунт и оплачивали его своей картой, а потом каким-либо способом рассчитываться с ними в личном порядке.