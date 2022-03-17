Малоизвестные сериалы, которые точно стоят потраченного времени

Молодой аристократ разрывается между женой и юной любовницей, учительница старших классов начинает подозревать, что ее жизнь в опасности: «Рамблер» собрал малоизвестные сериалы, которые приятно удивят.
События мини-сериала разворачиваются в начале ХХ столетия в Англии и во Франции. Молодой аристократ Кристофер Тидженс женится на нелюбимой женщине после ее незапланированной беременности, а позже влюбляется в юную активистку движения суфражисток. В главной роли – Бенедикт Камбербэтч.
Действие сериала происходит в 1960-х годах в Испании. В поисках пропитания для себя и дочери главная героиня попадает под крыло криминального авторитета, который держит весь наркотический бизнес в городе. Сотрудничество с преступником перерастает в страсть. Она жертвует собой ради денег (или чувств?) и идет на риск, чтобы спасти себя от бедности.
Ситком-антология с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми. Небесная канцелярия Бога – масштабный офис с множеством отделов и сотрудников, двое из которых – ангелы Элиза и Крэйг – берутся за спасение Земли, когда приунывший Господь вдруг решает ее погубить. Правда, на это у них есть две недели.
Детективная криминальная драма с Октавией Спенсер и Аароном Полом. Автор подкастов Поппи Парнелл в свое время прославилась на всю страну, раскрыв громкое убийство, но в деле всплывают новые улики. Теперь ее ждет встреча с предполагаемым убийцей, который, возможно, оказался за решеткой из-за ее ошибки…
Детективная испанская драма от Netflix об учительнице старших классов, которой не дает покоя загадочная смерть своего предшественника на этом месте. Совсем скоро ей придется бороться и за собственную жизнь!
Старшего инспектора уголовного розыска отправляют на сложное задание: расследовать исчезновение шотландского рыболовного траулера и загадочную смерть на борту атомной подводной лодки. Она подозревает, что между этими событиями есть связь, которая угрожает ядерной безопасности Великобритании. В главных ролях британского триллера Роуз Лесли и Сюранна Джонс.
Бывший солдат спецназа Сегев Азулай переживает смерть супруги, которая погибла в подозрительном ДТП в Тель-Авиве. Вместе с сестрой, работающей в полиции, он решает найти виновных и во время расследования узнает, что жена тщательно скрывала от него свое прошлое.