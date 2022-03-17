Малоизвестные сериалы, которые точно стоят потраченного времени

Молодой аристократ разрывается между женой и юной любовницей, учительница старших классов начинает подозревать, что ее жизнь в опасности: «Рамблер» собрал малоизвестные сериалы, которые приятно удивят.

«Конец парада» (2012)

События мини-сериала разворачиваются в начале ХХ столетия в Англии и во Франции. Молодой аристократ Кристофер Тидженс женится на нелюбимой женщине после ее незапланированной беременности, а позже влюбляется в юную активистку движения суфражисток. В главной роли – Бенедикт Камбербэтч.

Кадр из сериала "Конец парада"

«Аче» (2019 - 2021)

Действие сериала происходит в 1960-х годах в Испании. В поисках пропитания для себя и дочери главная героиня попадает под крыло криминального авторитета, который держит весь наркотический бизнес в городе. Сотрудничество с преступником перерастает в страсть. Она жертвует собой ради денег (или чувств?) и идет на риск, чтобы спасти себя от бедности.

Кадр из сериала "Аче"

«Чудотворцы» (2019 – …)

Ситком-антология с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми. Небесная канцелярия Бога – масштабный офис с множеством отделов и сотрудников, двое из которых – ангелы Элиза и Крэйг – берутся за спасение Земли, когда приунывший Господь вдруг решает ее погубить. Правда, на это у них есть две недели.

Кадр из сериала "Чудотворцы"

«По правде говоря» (2019 – …)

Детективная криминальная драма с Октавией Спенсер и Аароном Полом. Автор подкастов Поппи Парнелл в свое время прославилась на всю страну, раскрыв громкое убийство, но в деле всплывают новые улики. Теперь ее ждет встреча с предполагаемым убийцей, который, возможно, оказался за решеткой из-за ее ошибки…

Кадр из сериала "По правде говоря"

«Беспорядок после тебя» (2020)

Детективная испанская драма от Netflix об учительнице старших классов, которой не дает покоя загадочная смерть своего предшественника на этом месте. Совсем скоро ей придется бороться и за собственную жизнь!

Кадр из сериала «Беспорядок после тебя»

«Дежурство» (2021)

Старшего инспектора уголовного розыска отправляют на сложное задание: расследовать исчезновение шотландского рыболовного траулера и загадочную смерть на борту атомной подводной лодки. Она подозревает, что между этими событиями есть связь, которая угрожает ядерной безопасности Великобритании. В главных ролях британского триллера Роуз Лесли и Сюранна Джонс.

Кадр из сериала "Дежурство"

«Неслучайность» (2021)

Бывший солдат спецназа Сегев Азулай переживает смерть супруги, которая погибла в подозрительном ДТП в Тель-Авиве. Вместе с сестрой, работающей в полиции, он решает найти виновных и во время расследования узнает, что жена тщательно скрывала от него свое прошлое.