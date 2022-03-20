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1 час назад

Сериал "Настоящий детектив" получит продолжение

Стелла Шмель

Популярный сериал "Настоящий детектив" продлили на четвертый сезон. Об этом пишет издание Variety.

Сериал "Настоящий детектив" получит продолжение
Фото: kinopoisk.rukinopoisk.ru

Сообщается, что кинокомпания HBO уже начала работать над новыми эпизодами. Известно, что действия четвертого сезона будут разворачиваться в Арктике.

Пока неизвестно, кто утвержден на главные роли в сериале.

Над сценарием работает Исса Лопез, исполнительные продюсеры Марк Черяк, Адель Романски и Барри Дженкинс.

Напомним, в предыдущих сезонах "Настоящего детектива" сыграли популярные актеры, среди которых Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон, Винс Вон, Коллин Фаррел, Рейчел Макадамс и другие.

Ранее мы писали о сериалах, которые всколыхнули весь мир.

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