Сериал "Настоящий детектив" получит продолжение

Популярный сериал "Настоящий детектив" продлили на четвертый сезон. Об этом пишет издание Variety.

Фото: kinopoisk.ru kinopoisk.ru

Сообщается, что кинокомпания HBO уже начала работать над новыми эпизодами. Известно, что действия четвертого сезона будут разворачиваться в Арктике.

Пока неизвестно, кто утвержден на главные роли в сериале.

Над сценарием работает Исса Лопез, исполнительные продюсеры Марк Черяк, Адель Романски и Барри Дженкинс.

Напомним, в предыдущих сезонах "Настоящего детектива" сыграли популярные актеры, среди которых Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон, Винс Вон, Коллин Фаррел, Рейчел Макадамс и другие.