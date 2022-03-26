Смерть в корсете: восемь российских детективов в стиле ретро

Следствие в эпоху просвещенного XIX века ведут не только Эраст Фандорин и монашка Пелагия, созданные фантазией Бориса Акунина. «Рамблер» нашел сериалы, где преступные страсти кипят в декорациях «России, которую мы потеряли».

Фото: Кадр из сериала «Анна-детективъ» Кадр из сериала «Анна-детективъ»

«Винтовая лестница»

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Уютный и неторопливый сериал 2004 года из восьми эпизодов, который прошел незамеченным, а зря. В главной роли — знаменитая Инна Чурикова. Вдова Ольга Горчакова вместе с домочадцами снимает дачу у банкира Муранова. Однако усадьба пользуется дурной славой. Местные убеждены, что в доме обитает привидение. Генеральша относится к слухам скептически, однако цепь загадочных смертей заставляет ее лично заняться расследованием.

«Анна-детективъ»

Этот сериал обрел многочисленных поклонников, которые смогли добиться съемок второго сезона. Завязка истории интригует: в провинциальный Затонск приезжает судебный следователь Яков Платонович Штольман (Дмитрий Фрид), где знакомится с Анной Викторовной Мироновой (Александра Никифорова). Девушка ездит на велосипеде и увлекается спиритизмом, она прирожденный медиум. Пара раскрывает загадочные дела, используя и логику, и помощь духов. Завораживающая атмосфера и химия между главными героями обеспечили сериалу успех. Однако второй сезон вызвал противоречивые оценки. Некоторые посчитали, что мистическая линия вытеснила детективную, а образы главных героев неузнаваемо изменились. Однако многие с нетерпением ждут третий сезон.

«Сыщик Путилин»

Добротная экранизация трилогии Леонида Юзефовича, которая включает в себя три истории о первом начальнике сыскной полиции Петербурга — «Дом свиданий», «Костюм Арлекина» и «Князь ветра». В первой части сыщик Иван Дмитриевич Путилин (Владимир Ильин) расследует убийство купца, во второй — австрийского дипломата, а в третьей — автора бульварных романов, таинственным образом связанного с гибелью монгольского князя Найдана-вана. Последний крестился в православную веру, чтобы продать душу дьяволу.

Кадр из сериала «Воскресенский»

«Воскресенский»

Хирург и профессор медицины Аркадий Гаврилович Воскресенский (Юрий Колокольников) помогает расследовать запутанные преступления полицмейстеру Григорию Андреевичу Чудакову (Максим Лагашкин). Как и положено гению, Воскресенский нелюдим и предпочитает замкнутый образ жизни, однако вынужден взять ассистента. Вместе они разоблачают козни убийц, мошенников и террористов.

«Тайны госпожи Кирсановой»

Сериал от создателей «Анны-детектива» рассказывает о Ларисе Кирсановой (Ольга Лерман), жених которой Павел Бестужев неожиданно исчез накануне венчания. Героиня отправляется лечить сердечную рану нетривиальным способом: едет сестрой милосердия в Болгарию, где кипит русско-турецкая война. После войны она уезжает в город Богородск к своей тете, где становится учительницей математики в гимназии. В отличие от Анны Мироновой Лариса раскрывает преступления с помощью логики и математического ума, попутно пытаясь выяснить судьбу своего жениха, который тоже родом из этого города.

Кадр из сериала «Тайны госпожи Кирсановой»

«Адвокатъ Ардашевъ»

В 1907 году Клим Пантелеевич Ардашев (Антон Хабаров) выходит в отставку из-за ранения, полученного при выполнении секретной миссии на Ближнем Востоке. Он переезжает из столицы в провинцию, где открывает адвокатскую контору. Но Ардашев берется защищать клиента только тогда, когда точно знает, что он ни в чем не виноват. Уже вышло четыре сезона по четыре серии в каждом.

«Петля времени»

В 2013 году оперуполномоченный Антон Ермолаев (Илья Оболонков) и криминалист Екатерина Лужина (Екатерина Лужина) изучают останки, найденные в подвале старинного московского особняка. Выбравшись наружу, они понимают, что оказались в 1879 году. Руководствуясь методами XXI века и знанием истории парочка разбирается с проклятием рода Гардениных, дает отпор Соньке Золотой ручке, расследует дело молодой утопленницы и раскрывает тайну тела без головы.

Кадр из сериала «Петля времени»

«Агата и сыск»