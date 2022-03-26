Смерть в корсете: восемь российских детективов в стиле ретро

Следствие в эпоху просвещенного XIX века ведут не только Эраст Фандорин и монашка Пелагия, созданные фантазией Бориса Акунина. «Рамблер» нашел сериалы, где преступные страсти кипят в декорациях «России, которую мы потеряли».
Уютный и неторопливый сериал 2004 года из восьми эпизодов, который прошел незамеченным, а зря. В главной роли — знаменитая Инна Чурикова. Вдова Ольга Горчакова вместе с домочадцами снимает дачу у банкира Муранова. Однако усадьба пользуется дурной славой. Местные убеждены, что в доме обитает привидение. Генеральша относится к слухам скептически, однако цепь загадочных смертей заставляет ее лично заняться расследованием.
Этот сериал обрел многочисленных поклонников, которые смогли добиться съемок второго сезона. Завязка истории интригует: в провинциальный Затонск приезжает судебный следователь Яков Платонович Штольман (Дмитрий Фрид), где знакомится с Анной Викторовной Мироновой (Александра Никифорова). Девушка ездит на велосипеде и увлекается спиритизмом, она прирожденный медиум. Пара раскрывает загадочные дела, используя и логику, и помощь духов. Завораживающая атмосфера и химия между главными героями обеспечили сериалу успех. Однако второй сезон вызвал противоречивые оценки. Некоторые посчитали, что мистическая линия вытеснила детективную, а образы главных героев неузнаваемо изменились. Однако многие с нетерпением ждут третий сезон.
Добротная экранизация трилогии Леонида Юзефовича, которая включает в себя три истории о первом начальнике сыскной полиции Петербурга — «Дом свиданий», «Костюм Арлекина» и «Князь ветра». В первой части сыщик Иван Дмитриевич Путилин (Владимир Ильин) расследует убийство купца, во второй — австрийского дипломата, а в третьей — автора бульварных романов, таинственным образом связанного с гибелью монгольского князя Найдана-вана. Последний крестился в православную веру, чтобы продать душу дьяволу.
Хирург и профессор медицины Аркадий Гаврилович Воскресенский (Юрий Колокольников) помогает расследовать запутанные преступления полицмейстеру Григорию Андреевичу Чудакову (Максим Лагашкин). Как и положено гению, Воскресенский нелюдим и предпочитает замкнутый образ жизни, однако вынужден взять ассистента. Вместе они разоблачают козни убийц, мошенников и террористов.
Сериал от создателей «Анны-детектива» рассказывает о Ларисе Кирсановой (Ольга Лерман), жених которой Павел Бестужев неожиданно исчез накануне венчания. Героиня отправляется лечить сердечную рану нетривиальным способом: едет сестрой милосердия в Болгарию, где кипит русско-турецкая война. После войны она уезжает в город Богородск к своей тете, где становится учительницей математики в гимназии. В отличие от Анны Мироновой Лариса раскрывает преступления с помощью логики и математического ума, попутно пытаясь выяснить судьбу своего жениха, который тоже родом из этого города.
В 1907 году Клим Пантелеевич Ардашев (Антон Хабаров) выходит в отставку из-за ранения, полученного при выполнении секретной миссии на Ближнем Востоке. Он переезжает из столицы в провинцию, где открывает адвокатскую контору. Но Ардашев берется защищать клиента только тогда, когда точно знает, что он ни в чем не виноват. Уже вышло четыре сезона по четыре серии в каждом.
В 2013 году оперуполномоченный Антон Ермолаев (Илья Оболонков) и криминалист Екатерина Лужина (Екатерина Лужина) изучают останки, найденные в подвале старинного московского особняка. Выбравшись наружу, они понимают, что оказались в 1879 году. Руководствуясь методами XXI века и знанием истории парочка разбирается с проклятием рода Гардениных, дает отпор Соньке Золотой ручке, расследует дело молодой утопленницы и раскрывает тайну тела без головы.
Сыщик Алексей Пушкин (Константин Крюков) пытается вычислить ловкую мошенницу Агату Керн (Дарья Ленда), которая мастерски обводит вокруг пальца полицию. Девушка ищет средства на лечение сестры, ввязываясь в преступные аферы, и в итоге наживает себе опасного врага в лице таинственного криминального босса.