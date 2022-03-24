Бессмертие и теории заговора: сериалы, которые открывают глаза

Документальные фильмы продолжают завоевать мир, давая фору даже игровым. Еще недавно пользователи взахлеб обсуждали такие громкие проекты, как «Аферист из Tinder» и «Изобретая Анну», а теперь переключили внимание на ленту под названием «Веган в бегах: Слава и мошенничество». Что известно об этой новинке и почему ее стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Веган в бегах" Кадр из сериала "Веган в бегах"

Сюжет четырехсерийного шоу рассказывает историю Сармы Мелнгайлис – владелицы одного из самых знаменитых веганских ресторанов в Нью-Йорке «Чистая еда и вино», завсегдатаями которого были Оуэн Уилсон, Вуди Харрельсон, Том Брэди, Алек Болдуин (он даже ухаживал за главной героиней в социальных сетях, но дальше флирта их отношения не зашли) и другие звезды.

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В 2016-м ее вместе с мужем привлекли к ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также за растрату средств компании. Сарму Мелнгайлис обвиняли в том, что она не выплачивала сотрудникам заработную плату около пяти месяцев, при этом на свой личный счет с счета ресторана она перевела 1,4 миллиона евро. Вместе с супругом – человеком, с которым девушка, к слову, познакомилась в Twitter, – они сорили деньгами направо и налево: спускали крупные суммы на азартные игры, путешествия и покупку предметов роскоши. Именно из-за нового таинственного возлюбленного бизнес Сармы Менгайлис стал рушиться буквально на глазах: при знакомстве он убедил ее, что сможет помочь с развитием ресторана и сделает ее питбуля бессмертным, но для этого ему потребуется несколько миллионов долларов.

Кадр из сериала "Веган в бегах"

Кстати, исполнительным продюсером проекта выступил Крис Смит, снявший нашумевшие документальные фильмы «FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась» и «100-футовая волна».

Для тех, кто не проникся историей Сармы Мелнгайлис, собрали еще три сериала, основанные на реальных событиях, которые точно стоят потраченного на них времени.

«Q: да грянет буря!»

Документальные сериал об одной из самых диких теорий заговоров, получивший название QAnon. Последователи этого движения уверены, что Америкой (да и всем миром) правит тайное общество сатанистов-педофилов, куда входят лидеры Демократической партии, а также бизнесмены и знаменитости.

Кадр из сериала "Q: да грянет буря!"

«Невозможно поверить»

Криминальный сериал Netflix о молодой девушке, чьи заявления о домогательствах были признаны ложными. За расследование дела, правда, все же берутся – две женщины-детектива, подозревающие, что речь может идти о реальном преступнике. Сериал основан на событиях, развернувшихся в 2008 году в американском городке Линнвуд, описанных в статье «Невероятная история изнасилования», которая получила Пулитцеровскую премию.

Кадр из сериала "Невозможно поверить"

«Король тигров: Убийство, хаос и безумие»

Абсолютно невероятная история Джозефа Шрибвогеля, известного под псевдонимом Джо Экзотик, – владельца зоопарка с тиграми, львами и леопардами в Оклахоме. Он долгое время вел информационную войну с конкуренткой, а в 2019-м был осужден на 22 года лишения свободы за организацию заказного убийства, жестокое обращение с животными и продажу животных исчезающих видов.