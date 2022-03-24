Бессмертие и теории заговора: сериалы, которые открывают глаза

Документальные фильмы продолжают завоевать мир, давая фору даже игровым. Еще недавно пользователи взахлеб обсуждали такие громкие проекты, как «Аферист из Tinder» и «Изобретая Анну», а теперь переключили внимание на ленту под названием «Веган в бегах: Слава и мошенничество». Что известно об этой новинке и почему ее стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».
Сюжет четырехсерийного шоу рассказывает историю Сармы Мелнгайлис – владелицы одного из самых знаменитых веганских ресторанов в Нью-Йорке «Чистая еда и вино», завсегдатаями которого были Оуэн Уилсон, Вуди Харрельсон, Том Брэди, Алек Болдуин (он даже ухаживал за главной героиней в социальных сетях, но дальше флирта их отношения не зашли) и другие звезды.
В 2016-м ее вместе с мужем привлекли к ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также за растрату средств компании. Сарму Мелнгайлис обвиняли в том, что она не выплачивала сотрудникам заработную плату около пяти месяцев, при этом на свой личный счет с счета ресторана она перевела 1,4 миллиона евро. Вместе с супругом – человеком, с которым девушка, к слову, познакомилась в Twitter, – они сорили деньгами направо и налево: спускали крупные суммы на азартные игры, путешествия и покупку предметов роскоши. Именно из-за нового таинственного возлюбленного бизнес Сармы Менгайлис стал рушиться буквально на глазах: при знакомстве он убедил ее, что сможет помочь с развитием ресторана и сделает ее питбуля бессмертным, но для этого ему потребуется несколько миллионов долларов.
Кстати, исполнительным продюсером проекта выступил Крис Смит, снявший нашумевшие документальные фильмы «FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась» и «100-футовая волна».
Для тех, кто не проникся историей Сармы Мелнгайлис, собрали еще три сериала, основанные на реальных событиях, которые точно стоят потраченного на них времени.
Документальные сериал об одной из самых диких теорий заговоров, получивший название QAnon. Последователи этого движения уверены, что Америкой (да и всем миром) правит тайное общество сатанистов-педофилов, куда входят лидеры Демократической партии, а также бизнесмены и знаменитости.
Криминальный сериал Netflix о молодой девушке, чьи заявления о домогательствах были признаны ложными. За расследование дела, правда, все же берутся – две женщины-детектива, подозревающие, что речь может идти о реальном преступнике. Сериал основан на событиях, развернувшихся в 2008 году в американском городке Линнвуд, описанных в статье «Невероятная история изнасилования», которая получила Пулитцеровскую премию.
Абсолютно невероятная история Джозефа Шрибвогеля, известного под псевдонимом Джо Экзотик, – владельца зоопарка с тиграми, львами и леопардами в Оклахоме. Он долгое время вел информационную войну с конкуренткой, а в 2019-м был осужден на 22 года лишения свободы за организацию заказного убийства, жестокое обращение с животными и продажу животных исчезающих видов.