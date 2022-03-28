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1 час назад

В Башкирии снимут сериал про провинциального человека

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Режиссер фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» Флюза Фархшатова анонсировала создание сериала о провинциальном человеке. Съемки пройдут в Сибае, Республика Башкортостан, пишет «Башинформ».

В Башкирии снимут сериал про провинциального человека
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В целом мне интересен архаичный провинциальный человек — правдивый, честный, даже где-то глупый. Но, к сожалению, в последнее время ничего хорошего не читала про провинциального человека, потому что нет интересных сценариев», — рассказала Фархшатова. Он подчеркнула, что ее работа «будет очень похожа на фильм "Твин Пикс"».

Режиссер также посетовала на нелестное изображение провинции в российском кинематографе: «Обычно наша провинция в кино — это гнилая российская действительность, от которой хочется схватиться за голову. Я выросла в деревне, у бабушки с дедушкой, знаю, о чем говорю».

Флюза Фархшатова — уроженка Уфы. Она также сняла сериалы «Сын» и «Новогоднее дежурство».

Сериалы,Флюза Фархшатова,
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