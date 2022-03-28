В Башкирии снимут сериал про провинциального человека

«В целом мне интересен архаичный провинциальный человек — правдивый, честный, даже где-то глупый. Но, к сожалению, в последнее время ничего хорошего не читала про провинциального человека, потому что нет интересных сценариев», — рассказала Фархшатова. Он подчеркнула, что ее работа «будет очень похожа на фильм "Твин Пикс"».