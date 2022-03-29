Пять сериалов, которые сейчас смотрят все

Аристократ бросает семью и становится пиратом, специалисты создают усиленных людей, которые должны стать оружием в борьбе с пришельцами: «Рамблер» собрал главные сериальные новинки марта, на которые стоит обратить внимание.

Фото: Кадр из сериала "Halo" Кадр из сериала "Halo"

«Наш флаг означает смерть»

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Аристократ Стид Боннет очаровывается романтикой пиратских приключений, отказывается от всего, бросает семью, покупает корабль и отправляется грабить торговые суда. Главную роль в сериале сыграл Риз Дарби («Полет Конкордов»).

Кадр из сериала "Наш флаг означает смерть"

«Не сработало»

В основу сериала легла реальная история сети коворкинга WeWork. В 2010 году Адам Нейман и его друг Мигель МакКелви запускают стартап, который всего за несколько месяцев превратился в настоящую гигантскую сеть, в какой-то момент проект уже оценивали в 47 миллиардов долларов. Но не прошло и года, как молниеносный взлет обернулся стремительным падением. В главных ролях: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето.

Кадр из сериала "Не сработало"

«Патинко»

Потенциально главный сериальный хит сезона о девушке по имени Ким Сун-джа, которая родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации. Она влюбилась в парня Ка Хан-су, а когда выяснила, что он женат, сама была уже беременной. Местный священник женится на девушке, вместе они переезжают в Японию, где, преодолевая презрение, пытаются наладить жизнь.

Кадр из сериала "Патинко"

«Последние дни Птолемея Грея»

Птолемей Грей — 90-летний старик, про которого забыли все родственники и друзья. Когда ему предлагают экспериментальное лечение, которое может ненадолго вернуть ему потерянные воспоминания, он использует шанс, чтобы расследовать смерть племянника. Главную роль в сериале исполнил Сэмюэл Л. Джексон.

Кадр из сериала "Последние дни Птолемея Грея"

«Halo»

Человечество изо всех сил борется за выживание, их последней надеждой становится проект SPARTAN-II — программа создания усиленных людей, которые должны стать самым эффективным оружием в борьбе с пришельцами. Противники находят и уничтожают планету вместе со спартанцами. Спастись удается только Джону-117. Именно ему предстоит изменить ход войны, когда он оказывается на загадочном инопланетном артефакте Halo — мире-кольце.