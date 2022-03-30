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2 часа назад

Почему сериал «Люцифер» хотели запретить: видео

Катерина Саломе

25 января 2016 года состоялась премьера сериала «Люцифер». Кинолента оказалась настолько успешной, что ее продлили на шесть сезонов. Но мало кто знает, что многосерийная лента могла не выйти в прокат.

Блогер @max.stasevich рассказал, что еще до момента выхода сериал подвергся жесткой критике со стороны религиозных общин. Их представители были возмущены тем фактом, что в «Люцифере» сатану выставляют в положительном свете. Соответсвующее видео появилось в TikTok-аккаунте автора.

Многие фанаты многосерийной ленты настаивают, что дьявола выставляют как раз с верной стороны: «А как бы, если логично подумать, в чем виноват сатана? В том, что наказывает людей за их грехи. Ну так в этом вина самих людей».

Более того, комментаторы подчеркнули, что Том Эллис, исполнивший главную роль, из семьи священнослужителей. При этом родственники артиста поддержали его решение сыграть сатану.

Смотрите также видео о том, как снимали популярные сцены в новом «Человеке-пауке».

Сериалы,Видео,Люцифер,
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