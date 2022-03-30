25 января 2016 года состоялась премьера сериала «Люцифер». Кинолента оказалась настолько успешной, что ее продлили на шесть сезонов. Но мало кто знает, что многосерийная лента могла не выйти в прокат.

Блогер @max.stasevich рассказал, что еще до момента выхода сериал подвергся жесткой критике со стороны религиозных общин. Их представители были возмущены тем фактом, что в «Люцифере» сатану выставляют в положительном свете. Соответсвующее видео появилось в TikTok-аккаунте автора.

Многие фанаты многосерийной ленты настаивают, что дьявола выставляют как раз с верной стороны: «А как бы, если логично подумать, в чем виноват сатана? В том, что наказывает людей за их грехи. Ну так в этом вина самих людей».

Более того, комментаторы подчеркнули, что Том Эллис, исполнивший главную роль, из семьи священнослужителей. При этом родственники артиста поддержали его решение сыграть сатану.