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28 минут назад

Певец The Weeknd появился в одном из эпизодов «Симпсонов»

Ovideo.ruOvideo.ru

Канадский певец Абель Тесфайе, известный во всём мире под псевдонимом The Weeknd появился в одном из свежих эпизодов американского мультсериала «Симпсоны».

Известно, что Абель с детства мечтал оказаться в этом мультфильме и его мечта исполнилась. Музыкант принял участие в озвучке сразу двух персонажей новой серии под названием «Bart the Cool kid», популярного юного блогера Ориона Хьюза и его отца. Стоит отметить, что Хьюз внешне очень похож на самого Викенда, его сложно не узнать.

В новой серии мы знакомимся с Орионом Хьюзом, который владеет популярным брендом уличной одежды Slipreme (отсылка на существующий в реальной жизни Supreme) и помогает Барту Симпсону стать более крутым. Его отец, Гомер, начинает завидовать своему сыну, что приводит к множеству забавных ситуаций.

Сериалы,Симпсоны,Эйбeл Тесфайе,
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