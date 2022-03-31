Известно, что Абель с детства мечтал оказаться в этом мультфильме и его мечта исполнилась. Музыкант принял участие в озвучке сразу двух персонажей новой серии под названием «Bart the Cool kid», популярного юного блогера Ориона Хьюза и его отца. Стоит отметить, что Хьюз внешне очень похож на самого Викенда, его сложно не узнать.