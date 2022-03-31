Канадский певец Абель Тесфайе, известный во всём мире под псевдонимом The Weeknd появился в одном из свежих эпизодов американского мультсериала «Симпсоны».
Известно, что Абель с детства мечтал оказаться в этом мультфильме и его мечта исполнилась. Музыкант принял участие в озвучке сразу двух персонажей новой серии под названием «Bart the Cool kid», популярного юного блогера Ориона Хьюза и его отца. Стоит отметить, что Хьюз внешне очень похож на самого Викенда, его сложно не узнать.
В новой серии мы знакомимся с Орионом Хьюзом, который владеет популярным брендом уличной одежды Slipreme (отсылка на существующий в реальной жизни Supreme) и помогает Барту Симпсону стать более крутым. Его отец, Гомер, начинает завидовать своему сыну, что приводит к множеству забавных ситуаций.