Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»

Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов американского сериала «Во все тяжкие», который выходил с 2008 по 2013 годы. Об этом сообщает Deadline.

Фото: Кадр из сериала "Во все тяжкие" Кадр из сериала "Во все тяжкие"

Авторы шоу «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган и Питер Гулд допустили создание проектов по вселенной «Во все тяжкие». При этом они подчеркнули, что пока хотят отдохнуть от этой истории и собираются заняться другими картинами.

«Я люблю этих персонажей, люблю этот мир. Может быть, когда-нибудь я займусь этим, но пока я собираюсь немного отдохнуть и попробовать сделать что-то еще, просто чтобы доказать, что я могу», — сказал Гулд.

Гиллиган согласился с ним. Он отметил, что своими проектами не стремится доказывать что-то миру, но хочет доказать свой талант самому себе.