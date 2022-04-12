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5 часов назад

Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»

Lenta.ru

Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов американского сериала «Во все тяжкие», который выходил с 2008 по 2013 годы. Об этом сообщает Deadline.

Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»
Фото: Кадр из сериала "Во все тяжкие"Кадр из сериала "Во все тяжкие"

Авторы шоу «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган и Питер Гулд допустили создание проектов по вселенной «Во все тяжкие». При этом они подчеркнули, что пока хотят отдохнуть от этой истории и собираются заняться другими картинами.

«Я люблю этих персонажей, люблю этот мир. Может быть, когда-нибудь я займусь этим, но пока я собираюсь немного отдохнуть и попробовать сделать что-то еще, просто чтобы доказать, что я могу», — сказал Гулд.

Гиллиган согласился с ним. Он отметил, что своими проектами не стремится доказывать что-то миру, но хочет доказать свой талант самому себе.

«Во все тяжкие» — американская телевизионная драма. Сюжет сериала повествует о жизни учителя химии Уолтера Уайта (актер Брайан Крэнстон), у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Чтобы обеспечить свою семью, он вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом (Аарон Пол) начинает производить и продавать метамфетамин.

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