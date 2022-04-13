Вышел тизер сериала о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР

"Кинопоиск" представил тизер сериала "Нулевой пациент". Художественная драма расскажет о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице.

В центре сюжета - молодой врач детской больницы в Калмыкии Кирсан Аюшев. Медик подозревает ВИЧ у нескольких пациентов, но старшие коллеги ему не верят. Аюшев тайно отправляет анализы нескольких больных в Москву и убеждается в своей правоте. После этого ему начинает помогать ученый Дмитрий Гончаров — специалист по малоизвестной в СССР "экзотической" болезни.