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3 часа назад

Вышел тизер сериала о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР

Газета.Ru

"Кинопоиск" представил тизер сериала "Нулевой пациент". Художественная драма расскажет о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице.

Вышел тизер сериала о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР
Фото: КинопоискКинопоиск

В центре сюжета - молодой врач детской больницы в Калмыкии Кирсан Аюшев. Медик подозревает ВИЧ у нескольких пациентов, но старшие коллеги ему не верят. Аюшев тайно отправляет анализы нескольких больных в Москву и убеждается в своей правоте. После этого ему начинает помогать ученый Дмитрий Гончаров — специалист по малоизвестной в СССР "экзотической" болезни.

"Я буду рад, если после просмотра зрители будут бережнее относиться к тем, кто болен ВИЧ. Надеюсь, возникнут какие-то положительные сдвиги", - поделился актер Никита Ефремов, исполнивший роль Гончарова.

Персонажа Аюшева представил Аскар Ильясов. Режиссерами проекта выступили Сергей Трофимов ("Девятаев") и Евгений Стычкин ("Контакт"), а сценаристом — Олег Маловичко ("Хрустальный", "Метод"). Премьера сериала состоится на "Кинопоиске". Дата релиза пока не сообщается.

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