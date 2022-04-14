На телеэкраны со вторым сезоном возвращается любимый сериал

17 апреля в 15.00 телезрители вновь смогут увидеть 1-й сезон сериала «Чернобыль: Зона отчуждения».
В покорившей сердца миллионов фантастической приключенческой ленте главные герои Паша, Аня, Настя, Леха и Гоша на старенькой «Волге» пытаются догнать вора-подкастера, укравшего крупную сумму из сейфа Пашиных родителей. По пути в Припять ребята окажутся в разных захватывающих ситуациях и попадут в прошлое, в 1986-й год незадолго до трагической ситуации на ЧАЭС.
Через неделю, 24 апреля, зрители смогут насладиться новым сезоном. В нем события развернутся в альтернативной реальности, в которой не взорвался реактор ЧАЭС и не распался СССР.
А после на экранах появится кинолента «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал». Герои отправятся туда, где все начиналось, и попытаются разгадать тайну возникновения Зоны отчуждения – еще одного главного героя этой истории, который может менять внешность и голоса, пугать или приходить на помощь.
В фильме снимались такие актеры, как Константин Давыдов, Кристина Казинская, Валерия Дмитриева, Сергей Романович, Анвар Халилулаев, Илья Щербинин, Евгений Стычкин и Александр Яценко. Над созданием проекта трудились Илья Куликов, Евгений Никишов, Валерий Федорович и Александр Дулерайн.
Режиссером 1-го сезона сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» был швед Андерс Банке. Многосерийный фильм стал участником популярной сессии Fresh TV на крупнейшем в мире телерынке MIPCOM в Каннах. 1-й сезон «Чернобыля» стал первым отечественным сериалом, который полностью показали на экранах кинотеатров 19 городов России до премьеры на ТВ.
Режиссером 2-го сезона стал Павел Костомаров. А созданием завершающей части проекта руководил Дмитрий Киселев, автор масштабных отечественных киноаттракционов «Черная молния» и «Время первых».