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7 часов назад

На телеэкраны со вторым сезоном возвращается любимый сериал

Родной город

17 апреля в 15.00 телезрители вновь смогут увидеть 1-й сезон сериала «Чернобыль: Зона отчуждения».

На телеэкраны со вторым сезоном возвращается любимый сериал
Фото:  Кадр из фильма «Чернобыль: Зона отчуждения» Кадр из фильма «Чернобыль: Зона отчуждения»

В покорившей сердца миллионов фантастической приключенческой ленте главные герои Паша, Аня, Настя, Леха и Гоша на старенькой «Волге» пытаются догнать вора-подкастера, укравшего крупную сумму из сейфа Пашиных родителей. По пути в Припять ребята окажутся в разных захватывающих ситуациях и попадут в прошлое, в 1986-й год незадолго до трагической ситуации на ЧАЭС.

Через неделю, 24 апреля, зрители смогут насладиться новым сезоном. В нем события развернутся в альтернативной реальности, в которой не взорвался реактор ЧАЭС и не распался СССР.

А после на экранах появится кинолента «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал». Герои отправятся туда, где все начиналось, и попытаются разгадать тайну возникновения Зоны отчуждения – еще одного главного героя этой истории, который может менять внешность и голоса, пугать или приходить на помощь.

В фильме снимались такие актеры, как Константин Давыдов, Кристина Казинская, Валерия Дмитриева, Сергей Романович, Анвар Халилулаев, Илья Щербинин, Евгений Стычкин и Александр Яценко. Над созданием проекта трудились Илья Куликов, Евгений Никишов, Валерий Федорович и Александр Дулерайн.

Режиссером 1-го сезона сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» был швед Андерс Банке. Многосерийный фильм стал участником популярной сессии Fresh TV на крупнейшем в мире телерынке MIPCOM в Каннах. 1-й сезон «Чернобыля» стал первым отечественным сериалом, который полностью показали на экранах кинотеатров 19 городов России до премьеры на ТВ.

Режиссером 2-го сезона стал Павел Костомаров. А созданием завершающей части проекта руководил Дмитрий Киселев, автор масштабных отечественных киноаттракционов «Черная молния» и «Время первых».

Сериалы,Чёрная Молния,Чернобыль,Время первых,Илья Щербинин,Кристина Казинская,Александр Дулерайн,Анвар Халилулаев,Илья Куликов,Евгений Никишов,Валерий Дмитриев,Павел Костомаров,Константин Давыдов,Евгений Стычкин,Александр Яценко,Дмитрий Киселев,
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