На телеэкраны со вторым сезоном возвращается любимый сериал

17 апреля в 15.00 телезрители вновь смогут увидеть 1-й сезон сериала «Чернобыль: Зона отчуждения».

Фото: Кадр из фильма «Чернобыль: Зона отчуждения» Кадр из фильма «Чернобыль: Зона отчуждения»

В покорившей сердца миллионов фантастической приключенческой ленте главные герои Паша, Аня, Настя, Леха и Гоша на старенькой «Волге» пытаются догнать вора-подкастера, укравшего крупную сумму из сейфа Пашиных родителей. По пути в Припять ребята окажутся в разных захватывающих ситуациях и попадут в прошлое, в 1986-й год незадолго до трагической ситуации на ЧАЭС.

Через неделю, 24 апреля, зрители смогут насладиться новым сезоном. В нем события развернутся в альтернативной реальности, в которой не взорвался реактор ЧАЭС и не распался СССР.

А после на экранах появится кинолента «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал». Герои отправятся туда, где все начиналось, и попытаются разгадать тайну возникновения Зоны отчуждения – еще одного главного героя этой истории, который может менять внешность и голоса, пугать или приходить на помощь.