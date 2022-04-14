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5 часов назад

К касту третьего сезона «Ведьмака» присоединились ещё четыре актёра

Игромания.руиещё 2

Создатели сериала «Ведьмак» для Netflix объявили, кого мы ещё увидим в третьем сезоне сериала — каст проекта пополнили четыре актёра: Робби Амелл («Загрузка», «Обитель зла: Раккун-Сити»), Чжан Мэнъэр («Шан-Чи и легенда десяти колец»), Хью Скиннер («Дрянь», «Маленькие пташки») и Кристелль Элвин («Половинный код»).

К касту третьего сезона «Ведьмака» присоединились ещё четыре актёра
Фото: igromania.ruigromania.ru

Амелл воплотит на экране роль прирождённого бойца Галлатина, который возглавляет армию партизан Скоя'таэли, сражающихся на стороне Нильфгаарда. Галлатин не боится говорить то, что думает, а его верность своим людям приведёт его к конфликту с Франческой.

Чжан Мэнъэр исполнит роль Мильвы, талантливой охотницы, воспитанной дриадами Леса Брокилон. Авторы пишут, что она сочетает в себе хладнокровный подход к выживанию и отличные навыки лучницы. И в целом тем, кто перейдёт ей дорогу, может ой как не поздоровиться.

Дальше в списке — относительно юный принц Радовид в исполнении Хью Скиннера. Его герой — младший брат короля Визимира, оказавшийся в Реданской разведке. При этом харизматичный Радовид может быть очень проницательным и в политических вопросах.

И, наконец, Кристелль Элвин сыграет Мистле, члена банды «Крысы», состоящей из представителей молодёжи и промышляюшей грабежом. Она подозрительна и жаждет мести, но, как пишут создатели сериала, случайная встреча изменит всё.Напомним, Netflix объявил о начале съёмок третьего сезона «Ведьмака» в начале этого месяца, поделившись сюжетной завязкой. Точной даты релиза у сезона пока что нет.

Сериалы,Крыса,Робби Амелл,Netflix,
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