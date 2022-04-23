Сериалы для тех, кто хочет чего-нибудь поострее

Подростки обнаруживают затонувшее судно, которое перевозило огромную партию золота, молодая мама с двумя детьми переезжает в другой город, чтобы убежать от темного прошлого: «Рамблер» собрал классные сериалы, которые смотрятся на одном дыхании.

Фото: Кадр из сериала "Внешние отмели" Кадр из сериала "Внешние отмели"

«Внешние отмели»

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В разгар летнего сезона, который накрылся медным тазом из-за бушующего урагана, четверо подростков с помощью случайно добытой карты отправляются на поиски огромной партии золота, стоимость которой оценивается в 400 миллионов долларов. Правда, скоро становится ясно, что захватывающее приключение может превратиться в опасное испытание.

Кадр из сериала "Внешние отмели"

«Джинни и Джорджия»

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться.

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«Элита»

Испанский сериал, который покорил миллионы зрителей по всему миру. По сюжету трое подростков из бедных семей Самуэль, Надя и Кристиан получают стипендию для обучения в престижной частной школе «Лас Энсинас». Ребятам предстоит влиться в элитную тусовку, но сделать это оказывается не так-то и просто. Убийство одного из учеников и вовсе осложняет жизнь новеньких.

Кстати, в начале апреля 2022-го года состоялась премьера уже 5-ого сезона, так что серий проекта хватит не на одну неделю.

«Мессия»

На Ближнем Востоке происходит нечто странное: там появляется мужчина, который объявляет себя мессией и, активно используя соцсети, собирает вокруг огромное количество сподвижников. Агент ЦРУ Эва Геллер решает взять ситуацию на контроль и начинает собственное расследование в отношении харизматичного самозванца.

Кадр из сериала "Мессия"

«Ты»

Третий сезон сериала подвинул с первого места южнокорейскую «Игру в кальмара». Это история о сталкере-психопате Джо (его сыграл звезда оригинальной «Сплетницы» Пенн Бэджли), у которого влюбленность в избранниц граничит с опасной одержимостью. Парень готов тихо и методично устранять любые препятствия на пути к сердцу девушек, даже если эти препятствия – люди.

Кадр из сериала "Ты"

«Половое воспитание»

Сериал рассказывает о стеснительном подростке Отисе, который живет со своей мамой – секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, парень открывает подпольный клуб, чтобы помочь сверстникам с проблемами, о которых не говорят вслух. Отис начинает подслушивать мамины консультации, параллельно борясь с собственными комплексами.

«Полиция Токио»

Криминальный триллер с Энселом Элгортом о том, как юный Джейк Адельштейн, приехав в Японию, становится криминальным репортером «Ёмиури симбун» – крупнейшей газеты страны на английском языке. В течение многих лет он освещает на ее страницах темную сторону японской действительности, пока не сталкивается лицом к лицу с боссом якудза.