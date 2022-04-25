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3 часа назад

HBO потратил 200 млн долларов на сериал «Дом дракона»

Замана

Стриминговая площадка HBO потратила на производство каждой серии «Дом дракона» в среднем 20 млн долларов. Съемки первого сезона обошлись примерно в 200 млн долларов.

HBO потратил 200 млн долларов на сериал «Дом дракона»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Если сравнивать с первым сезоном популярного шоу «Игра престолов», то он стоил всего 100 млн долларов.«Дом дракона» повествует о событиях за 200 лет до описанных в оригинальном сериале. В основу сюжета легло произведение Джорджа Мартина «Пламя и кровь» о правлении легендарной династии Таргариен в Вестеросе.Первая серия «Дома дракона» станет доступна на HBO Max 21 августа.

Сериалы,Игра престолов,Джордж Мартин,
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