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1 час назад

Стартовала премьера сериала «Оффлайн»

Kaskad.tv

Началась премьера сериала «Оффлайн» с Никитой Ефремовым, снятого в Калининградской области. Ее анонсирует на своем сайте онлайн-кинотеатр «Окко».

Стартовала премьера сериала «Оффлайн»
Фото: Kaskad.tvKaskad.tv

Фильм снимался в Калининграде и Советске. Одну из самых драматических сцен играли на территории Музея мирового океана – захват спецназом преступной группировки.

Сюжет кибер-триллера закручен вокруг нелегального даркнета. Создатели приложения BeHappy живут двойной жизнью. Они кажутся совершенно обычными людьми, но на самом деле они талантливые хакеры, которые создали невидимое на мобильных телефонах приложение. Желающему купить или продать наркотики достаточно просто сказать кодовую фразу — и вы на крупной торговой площадке. Этот уникальный продукт привлекает пользователя по имени Анонимус, который явно хочет отнять у создателей приложение. Но возможно, что неизвестный персонаж – «санитар леса», который убивает всех, кто так или иначе связан с распространением наркотиков.

Первые две серии уже стали доступны для зрителей в среду, 27 апреля. Следующие можно будет смотреть 4 и 11 мая.

Сериалы,Никита Ефремов,Anonymous,
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