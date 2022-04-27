Стартовала премьера сериала «Оффлайн»

Сюжет кибер-триллера закручен вокруг нелегального даркнета. Создатели приложения BeHappy живут двойной жизнью. Они кажутся совершенно обычными людьми, но на самом деле они талантливые хакеры, которые создали невидимое на мобильных телефонах приложение. Желающему купить или продать наркотики достаточно просто сказать кодовую фразу — и вы на крупной торговой площадке. Этот уникальный продукт привлекает пользователя по имени Анонимус, который явно хочет отнять у создателей приложение. Но возможно, что неизвестный персонаж – «санитар леса», который убивает всех, кто так или иначе связан с распространением наркотиков.