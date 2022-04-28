Режиссер «Чернобыля» снимет две серии «Дюны»

Режиссер сериала «Чернобыль» Йохан Ренк снимет первые две серии проекта «Дюна: Сестричество». Об этом сообщает Deadline.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уточняется, что шоу совместного производства HBO Max и студии Legendary будет приквелом к фильму Дени Вильнева «Дюна». Действие сериала будет происходить за 10 тысяч лет до прибытия Пола Атрейдеса на планету Арракис.

Сценаристом и шоураннером проекта станет Дайан Адему-Джон. Она заменила Джона Спэйтса, который занялся сиквелом картины, запланированным на 2023 год.

22 октября 2021 года генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение. «Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос», — сказала она. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.