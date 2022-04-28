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57 минут назад

Режиссер сериала «Чернобыль» снимет две серии «Дюны»

Lenta.ru

Режиссер сериала «Чернобыль» Йохан Ренк снимет первые две серии проекта «Дюна: Сестричество». Об этом сообщает Deadline.

Режиссер «Чернобыля» снимет две серии «Дюны»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что шоу совместного производства HBO Max и студии Legendary будет приквелом к фильму Дени Вильнева «Дюна». Действие сериала будет происходить за 10 тысяч лет до прибытия Пола Атрейдеса на планету Арракис.

Сценаристом и шоураннером проекта станет Дайан Адему-Джон. Она заменила Джона Спэйтса, который занялся сиквелом картины, запланированным на 2023 год.

22 октября 2021 года генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение. «Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос», — сказала она. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.

В марте Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала лауреатов премии. Большинство наград получила «Дюна», в том числе за лучший звук и лучшие визуальные эффекты. Картина также получила шесть премий «Оскар».

Сериалы,Дюна,Оскар,Чернобыль,Джон Спэйтс,Дени Вильнев,
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