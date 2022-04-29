«Кощунство какое-то»: зрители не оценили «воскрешение» Владислава Галкина

В 2004 году на экраны вышел сериал «Диверсант» о событиях Великой отечественной войны. Одну из главных ролей в нем сыграл Владислав Галкин. Актер умер 12 лет назад от сердечной недостаточности, но ради продолжения культового сериала его неожиданно решили «оживить».

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

В сериале «Диверсант» речь идет о двух выпускниках разведшколы, которые едут на фронт и мечтают стать полковниками к моменту окончания войны. Но вражеский обстрел меняет все их планы. Галкин сыграл одного из этих выпускников, Григория Ивановича Калтыгина, сначала старшего лейтенанта, а затем капитана и майора.

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К 9 мая 2022 года на экраны выходит долгожданное продолжение сериала «Диверсант» (уже 4 часть). Зрители увидят, в числе прочих, и любимых ранее героев, в том числе Владислава Галкина. Да, никакой ошибки нет! Несмотря на то, что Владислав погиб в 2010 году, современные технологии позволили «оживить» актера на экране. Причем у него далеко не эпизодическая роль – он является полноценным актером и появляется на экране (в общей сложности) 8 минут.

Для этого создатели воспользовались программой «deepfake», когда лицо накладывают на чужое тело. То есть по факту, майора Григория Калтыгина сыграл настоящий, живой актер, имя которого пока не разглашается, но на него наложили лицо Владислава. Сейчас ему было бы 50, но предстает перед зрителем он в привычном молодом возрасте. Скончался актер в 38 лет.

Правда, не все оценили данное воскрешение.

«Совсем с ума сошли», «Не по-Божески это как-то», «Бизнес на смерти на популярности мертвеца», «Фильмопрокат – это товар и бизнес с целью продаж и выгоды. Выгодно использовать мертвецов, им платить не надо и в любую роль всунешь, хоть Иудой, хоть фашистом. Претензий не последует», «Это уже не Галкин... Как жаль, что они невозвратно потеряны для нас – Галкин, Марьянов и другие», «Ужас, нашли б актера похожего, это ж кощунство какое-то, нельзя, не по христианские это все», - пишут в сети пользователи под новостями о продолжении сериала «Диверсант».