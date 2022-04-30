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11 минут назад

Netflix закрыл сериал "Космические силы" с Воробьевым

Газета.Ru

Стриминговый сервис Netflix анонсировал закрытие сериала "Космические силы" после второго сезона.

Netflix закрыл сериал "Космические силы" с Воробьевым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Премьера шоу состоялась в 2021 году, а 18 февраля 2022 года вышел второй сезон, который был сокращен до 7 серий.

В центре сюжета - генерал американских ВВС Марк Нэйрд (Стив Карелл), мечтающий возглавить ВВС США. Вместо этого он становится командующим Космическими силами. Теперь герой должен заняться освоением Луны и обеспечить Америке тотальное господство в космосе.

Помимо Карелла в сериале снялся и российский артист Алексей Воробьев. В проекте он исполнил роль российского военного наблюдателя от ВКС Юрия Телатовича по прозвищу Бобби.

Издание Deadline сообщает, что первый сезон шоу долгое время возглавлял ежедневный рейтинг проектов Netflix, в то время как второй сезон едва достиг только пятой позиции.

Сериалы,Стив Карелл,Алексей Воробьев,Netflix,
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