Закрыты два сериала по вселенной DC

Американский телеканал The CW объявил о закрытии сразу двух сериалов по вселенной DC Comics. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

29 апреля The CW объявил об отмене продолжений сериалов «Бэтвумен», выходившего с 2019 года, и «Легенды завтрашнего дня», премьера которого состоялась в 2016-м. «Наше сердце разбито, но мы бесконечно благодарны актерам, съемочной группе и сценаристам за потрясающую работу», — заявил шоуранер «Легенд завтрашнего дня» Кето Шимизу.

После закрытия этих проектов, в сезоне 2022-2023 у телеканала останутся только два сериала по вселенной DC: «Флэш» и «Супермен и Лоис».

The Hollywood Reporter пишет, что отмена сразу двух шоу является редкостью для The CW. Кроме того, сеть ожидают большие перемены, так как ее материнские компании, Warner Bros. Discovery и Paramount Global, рассматривают возможность продажи канала телегиганту Nexstar.

Также руководство The CW решило не продлевать договор на один миллиард долларов на трансляцию его продукции стриминговым сервисом Netflix. Продолжения сериалов компании будут выходить на HBO Max или на Paramount+.