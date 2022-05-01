Топ-3 мистических сериала, похожих на "Остаться в живых"

Девушки-подростки в диком лесу и на необитаемом острове, поселение с ходячими мертвецами, из которого невозможно уехать, и пляж, время на котором течёт неумолимо быстро. Жестокие и беспощадные истории выживания - в свежей подборке нашего кинодайджеста.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Герои сегодняшней подборки рубрики #КиноЗдесь попадают в очень непростые ситуации. Как персонажам "Остаться в живых", на грани жизни и смерти им приходится искать выход из ловушки, допытываться до ответов и заботиться о своём выживании. Заколдованный американский городок, из которого не получается уехать, дикая канадская тайга, необитаемый остров и чудовищный пляж, время на котором бежит с безумной скоростью. Эти триллеры определённо пощекочут ваши нервишки.

Видео дня

Извне (18+)

Режиссёры: Джек Бендер, Дженнифер Лиао, Джефф Ренфро

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.5

Время: 8 часов 40 минут (50 минут - серия)

О сериале. "Извне" - новый научно-фантастический сериал от сценаристов и продюсеров "Остаться в живых". Заколдованный город, из которого не выбраться. Зловещие мертвецы, появляющиеся из леса только ночью. Все люди оказываются в этом захолустном городке случайно, "поворот не туда" приводит их в поселение, выехать из которого невозможно - дорога неминуемо ведёт обратно. С заходом солнца на улицы города выбираются устрашающие лесные монстры, без приглашения они в дом не войдут - люди защищаются специальными амулетами. Вот только мертвецы могут принимать любой облик, говорить любым голосом. Например, давно умершая бабушка может попросить внучку открыть окно, а дальше будь что будет… Кровожадные убийцы никуда не торопятся, они знают, что настигнут своих жертв. Между тем небольшое поселение города днём отчаянно борется за выживание, выстраивает скромный быт и отношения друг с другом. Как и в "Ходячих мертвецах", со временем самыми страшными врагами наших героев становятся не кровожадные монстры, а они сами.

Для кого. Сериал приглянется любителям напряжённых мистических триллеров, герои которых оказываются на изолированной территории. Там им нужно выживать, докапываться до истины и отчаянно искать выход.

Кому не понравится. Тем, кто не любит, когда история подбрасывает очень много тайн, а ответов даёт мало. Тем, кто не любит сериалы, построенные преимущественно на диалогах.

Где посмотреть. "Кинопоиск" , https://more.tv/

Шершни (18+)

Режиссёры: Эва Сёрхёуг, Карин Кусама, Дипа Мехта

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 9 часов 30 минут

О сериале. После крушения самолёта женская школьная команда по футболу оказывается в диких канадских лесах. Со временем становится понятно, что помощи ждать неоткуда и искать ночлег, пропитание, выживать придётся самостоятельно. Нечеловеческие условия существования, постоянные опасности, подстерегающие в лесу, нарастающий голод и личные конфликты вынуждают героинь терять человеческий облик.

Для кого. Тем, кому интересно узнать, почему из целой футбольной команды в живых осталось только несколько человек. Что довело хрупких юных девушек до первой практики каннибализма и на что вообще способен человек в нечеловеческих условиях. Посмотреть, как подобно "Повелителю мух", безумное отчаяние доводит человека до животной ярости и поиска ответов в языческих культах.

Кому не понравится. Тем, кто не любит растянутое повествование, где главная интрига тянется на протяжении всего сезона.

Где посмотреть: Okko , IVI , "Кино1ТВ", Amediateka , "Триколор ТВ".

Дикарки (18+)

Режиссёры: Элисон Маклин, Джон Полсон, Бен С. Лукас

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8

Время: 8 часов 50 минут

О сериале. 9 девушек-подростков разных национальностей, социального статуса и вероисповедания летят на самолёте в летний лагерь. Самолёт падает, а девушки оказываются на необитаемом острове. Теперь дикаркам предстоит научиться выживать в непростых условиях. Однако со временем становится понятно, что всё происходящее вовсе не случайность, кто-то намеренно отправил их туда. Да и лишения, и тяготы островной жизни на самом деле ничто по сравнению с теми ужасами, которые каждая девушка по отдельности терпела в своей прошлой жизни. Реалити-шоу, выживание и феминизм - основные сюжетные линии сериала.

Для кого. Понравится тем, кто устал от обычных историй о выживании на острове и хочет чего-то экспериментального. Тем, кому интересен феминизм - жизнь каждой девушки до катастрофы была разрушена из-за действий мужчин, поэтому значительная часть сериала посвящена феминистским вопросам. В сериале также затрагиваются взаимоотношения родителей и их детей.

Кому не понравится. Если вы не любите наблюдать за яростными и безжалостными столкновениями поругавшихся девушек.

Бонус: фильм "Время". 2021 (16+)

Режиссёры: М. Найт Шьямалан

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.4

Время: 108 минут

О фильме. Молодая пара с двумя детьми отдыхает на тропическом острове. По совету менеджера отеля они отправляются на приватный пляж, где сталкиваются с ещё несколькими постояльцами. Постепенно становится понятно, что выбраться обычным способом с острова невозможно. Да и время в этом необычном месте течёт иначе - за один день на пляже можно состариться на всю жизнь. И вот их маленькие дети через пару часов уже превращаются в подростков, а затем и во взрослых…

Для кого. Если вы любите интенсивные триллеры про места, наделённые необычными свойствами и героев, попавших в экстремальные условия. Если вам нравится кино, поднимающее "вечные темы". Ведь фильм Найта Шьямалана наполнен не только впечатляющими и неожиданными сюжетными поворотами, но и философскими рассуждениями о смерти, жизни, семье и ценностях.

Кому не понравится. Тем, кто очень придирчиво относится к реалистичности сюжета.