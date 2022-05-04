На Disney+ вышел заключительный эпизод «Лунного рыцаря»

На Disney+ состоялась премьера заключительного шестого эпизода «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком («Дюна») в главной роли.Напомним, что сюжет рассказывает про Марка Спектора — наёмника с расстройством личности, который обладает силами египетского бога Луны по имени Хонсу. Проблема заключается в том, что его деятельности мешает та самая другая личность, заключенная в одном теле.

При этом герой пытается остановить врага в лице Артура Хэрроу (Итан Хоук), который хочет освободить древнюю богиню Амат, что грозит ужасными последствиями для всего человечества.Зрители IMDb оценили последний эпизод положительно, однако ниже предыдущего — сейчас у серии 8,5 балла на основе 3 тысяч отзывов, тогда как пятой серии досталось 9,1 балла (больше 13 тысяч оценок). В самом финале, кстати, подтвердили одну из теорий относительно центрального персонажа.

Спойлеры к финалу

Так, в сцене после титров зрителям демонстрируют третью личность Марка — Джейка Локли, который убивает Артура Хэрроу в лимузине. Намёки про Джейка появлялись в сериале и ранее, но теперь концепция получила подтверждение.

При этом общая оценка сериала на IMDb составляет 7,6 балла (86 тысяч отзывов), и точно такая же ситуация на «Кинопоиске» при 9 тысячах оценок.

При этом на Metacritic у шоу 69 баллов от критиков и 7,4 балла от зрителей. Намного лучше дела проекта обстоят на Rotten Tomatoes, где профессиональные рецензенты оценили историю на 88% «свежести», а сами пользователи поставили ещё более высокую оценку в 92%.