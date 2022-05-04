«Не сработало»: сериал о самоуверенности и потворстве заблуждениям

Его сюжет следует за реальной историей Адама Ноймана и его компании по сдаче рабочих пространств в аренду WeWork. Многие критики уже называют сериал лучшим драматическим шоу 2022-го года.

Идея стартапа WeWork возникла в голове израильтянина Адама Ноймана, роль которого в новом сериале исполняет Джаред Лето. Начинающий бизнесмен предложил коммерческим компаниям сократить расходы на съем служебных помещений, воспользовавшись технологией коворкинга. Ее суть сводится к тому, что сразу несколько игроков рынка арендуют помещение большой площади и размещают в нём своих сотрудников.

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Запущенная в 2018-м году, WeWork была не первой, кто начал продвигать подобную схему, однако совсем скоро стала, пожалуй, самой известной в сфере сдачи коммерческой недвижимости. Её эксцентричный лидер привлек солидных инвесторов, во многом благодаря проведению многочисленных вечеринок, и добившись в конечном счёте капитализации компании в $47 миллиардов.

Сериал «Не сработало» - это всего лишь часть большой истории, которой успела обзавестись WeWork за небольшой период своего существования. Телепроект Apple TV+ основан на одноименном подкасте Wondery, документальном фильме Hulu и двух книгах об истории компании. Начиная с «Выбывшей» Hulu и заканчивая «Изобретая Анну» Netflix, мини-сериалы, посвященные бизнес-мошенничествам последнего десятилетия, сейчас вышли на новый уровень популярности. И судя по рейтингам, «Не сработало» вызвал у зрителей большой интерес, а некоторые считают его чуть ли не лучшим драматическим телешоу этого года.

Сюжет сериала строится вокруг Адама и его жены и музы WeWork Ребеки, с момента основания компании и заканчивая её крахом и уходом Ноймана с поста генерального директора. Создатели проекта проявили аккуратность в освещении многих моментов, детализируя основные вехи истории WeWork и изображая то, как Ноймана воспринимали подчинённые и инвесторы. Повествование изобилует элементами, в которые сложно поверить, от партнёрства Адама с главой SoftBank, японцем Масаеси Соном (Ким И-сон) до активно продвигаемой модели «S-1».

Всякий раз, когда Нойманам приходит в голову очередная сумасшедшая идея, и зрители понимают её нелепость, сериал показывает, в каком заблуждении живут эти двое, и как они могут верить в то, что самые дикие идеи, на самом деле, великолепны. Не только проигрывание этих моментов вызывает смех, реальность ситуаций и реакция более интеллектуально развитых персонажей повышает гениальность таких сцен.

«Не сработало», конечно, не сработал бы без участия двух первоклассных актеров, заставляющих зрителя поверить в то, что их герои могли находить покупателей на свои безумства. Но и Лето, и Хэтэуэй совершенны в сохранении баланса экстремальной убедительности и безумной претенциозности. Помимо них в проекте приняли участие Крикет Браун, Кайл Марвин, О.Т. Фагбенли, Тео Стокман, Питер Джейкобсон. Сценарий написали Дрю Кревелло и Ли Айзенберг.

Перед запуском сериала на Apple TV+ Энн Хэтэуэй рассказала, что для погружения в роль Ребеки ей пришлось сесть на строгую вегетарианскую диету с элементом сыроедения. Именно такой системы питания придерживалась её героиня. А Джаред отметил «национальную» составляющую в этом проекте.

«Я полюбил акцент (Ноймана). У меня была отличная команда, с которой я работал. Большая команда израильтян, которые поддерживали, учили и направляли меня».

Кроме того, образ Адама не обошелся для Лето без внешней трансформации, ставшей для него уже традиционной. С помощью специальных накладок и грима актеру изменили нос и скулы; линзами поменяли цвет глаз с голубого на карий, а краска для волос довершила дело, превратив его из шатена в жгучего брюнета.