Комедия «Жизни матрешки» про еврейку, которая ищет золото

Наверняка вы смотрели комедию Гарольда Рамиса "День сурка", когда время взяло и остановилось. Новый сериал "Жизни матрешки" — это современная вариация на тему монотонной и скучной жизни. "Рамблер" расскажет о сериале подробнее.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Героиня сериала попадает в таинственную временную петлю. Она погибает в самых разных ситуациях (под машиной, от взрыва газа, в падающем лифте, упав с лестницы, подавившись курицей) и появляется живой и невредимой в свой день рождения. Безусловно, в какой-то момент она понимает, что все это происходит не просто так.

Наде 36 лет, она курит, пьет, употребляет наркотики, и спит с кем попало. Но с каждой минутой сериала она раскрывается для зрителя с новых сторон. До момента постоянных перерождений она придумывала игры, а теперь сама вроде чьей-то игрушки в повторяющейся игре, заканчивающейся всегда одинаково.

Вскоре у нее напарник и теперь их задача – сообща разобраться, что же с ними такого действительно происходит и что следует сделать, чтобы вернуть все на круги своя.

Актриса Наташа Лионн до этого снималась во многих фильмах ("Американский пирог", "Блэйд" и других), но в эпизодических ролях. А в этом сериале она и главная героиня, и режиссер, поэтому персонаж полностью ее отражает.