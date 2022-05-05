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2 часа назад

Российский сериал «Естественный отбор» получил приз аргентинского фестиваля

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Российский веб-сериал режиссера Кирилла Алехина «Естественный отбор», созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), был оценен на аргентинском кинофестивале BUEIFF Web Series. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

«Естественный отбор» получил приз аргентинского фестиваля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исполнительница главной роли Мария Корытова получила приз в номинации «Лучшая актриса». По сюжету сериала, героиня Корытовой — одинокая москвичка Алиса, которая пытается найти себе молодого человека и сталкивается с трудностями в поисках спутника жизни. Драмеди «Естественный отбор» рассказывает о свиданиях в современном мире. Сериал собрал более 16 миллионов просмотров во «ВКонтакте».

«Я счастлив, что Алиса — героиня нашего сериала, — отправилась в большое путешествие. Все мы, как и Алиса, сомневаемся в себе. Ждем, что нас поймут и поддержат. Хотим стать лучше. В России и Европе, Северной и Латинской Америке зрители узнают в Алисе себя. Это можно назвать культурным экспортом, но я бы сформулировал проще: мы похожи. Напоминать об этом — одна из важнейших задач культуры»,

— заявил режиссер сериала.

Помимо «Естественного отбора», жюри оценило еще один отечественный веб-сериал —«Пять с плюсом». Лента Дианы Штурмановой завоевала приз в номинации «Лучший монтаж».

BUEIFF Web Series проходит в рамках Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе. В июне 2022 года в аргентинской столице покажут пилотные серии победителей. Всего в фестивале соревновались ленты из Канады, США, Германии, Швейцарии, Казахстана и России.

Сериалы,Институт развития интернета,
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