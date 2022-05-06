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1 час назад

Выяснилось, когда выйдет сериал «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым

Даша Краснова

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск объявил дату выхода семисерийной драмы «Нулевой пациент». Показ сериала о первой вспышке ВИЧ в СССР стартует 19 мая.

Выяснилось, когда выйдет сериал «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

Действие происходит в детской больнице Калмыкии в конце 80-х. Режиссером стал постановщик «Девятаева» Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. В главной роли сыграл Никита Ефремов.

«Я сразу согласился на этот проект — это один из немногих случаев, когда то, что мы делаем, может быть по-настоящему важно. Наша история абсолютно реальна, она рассказывает о заражении семидесяти пяти детей и четырех взрослых, которое стало началом распространения ВИЧ в стране. Сейчас у нас более миллиона ВИЧ-положительных людей. Именно поэтому важно говорить об этом вслух, называть вещи своими именами. Проблема есть, но мы знаем, как с ней бороться», — рассказал Стычкин, который выступает еще и в качестве одного из актеров фильма.

Снявшийся у Стычкина Майков тоже играет в сериале. По словам Евгения, он пригласил звезду «Бригады», потому что артист идеально подходит по психотипу и возрасту.

«Я буду рад, если после просмотра зрители начнут бережнее относиться к тем, кто болен ВИЧ. Надеюсь, возникнут какие-то положительные сдвиги. Может быть, кто-то захочет пожертвовать некоторую сумму тем, кто нуждается в поддержке, или создать свой собственный фонд», —высказался о фильме Никита.

В этом году у Ефремова еще одна громкая премьера. Артист снялся в британско-американской «Тетрис», где сыграл разработчика популярной в конце 80-х игре. Партнером Никиты стала звезда «Рокетмена» и Kingsman Тэрон Эджертон.

До этого мы рассказывали, как в СССР появился ВИЧ.

Сериалы,Рокетмен,Тэрон Эджертон,Никита Ефремов,Евгений Стычкин,Сергей Трофимов,
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