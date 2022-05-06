Выяснилось, когда выйдет сериал «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым

«Я сразу согласился на этот проект — это один из немногих случаев, когда то, что мы делаем, может быть по-настоящему важно. Наша история абсолютно реальна, она рассказывает о заражении семидесяти пяти детей и четырех взрослых, которое стало началом распространения ВИЧ в стране. Сейчас у нас более миллиона ВИЧ-положительных людей. Именно поэтому важно говорить об этом вслух, называть вещи своими именами. Проблема есть, но мы знаем, как с ней бороться», — рассказал Стычкин, который выступает еще и в качестве одного из актеров фильма.