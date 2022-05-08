Новый сериал HBO «Жена путешественника во времени»: что о нем известно

О чtм история?

Фото: HBO HBO

Для телеэкрана одноимённый и любимый многими роман Одри Ниффенегер адаптировал Стивен Моффат («Доктор Кто», «Шерлок»). Его сюжет следует за таинственной и волшебной историей любви Клэр и Генри, а также их браком, в котором одна проблема – путешествие во времени.

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Кто исполняет роли?

Hbo

Роуз Лесли («Игра престолов») в роли Клэр Эбшир. Она бесстрашна, умна и энергична – и большую часть жизни хранит волшебный секрет. С шести лет у Клэр есть воображаемый друг: добрый и весёлый мужчина, иногда старый, иногда молодой, который появляется в лесу за её домом и рассказывает ей истории о будущем. Визиты мистического Генри – яркие моменты в её скучном детстве. Годы проходят, и она превращается в красивую девушку, начинает понимать, что её друг – не просто плод воображения, он – путешественник во времени, навещающий её из будущего. И он не просто из старого доброго будущего, он из её будущего. Клэр, действительно, встречается с судьбой. Однажды она знакомится с молодым человеком по имени Генри Детембл, которого сразу узнаёт, но не хочет, чтобы узнал её он, чтобы стать женой путешественника во времени.

Кадр из сериала "Жена путешественника во времени", 2022.

Источник фото: HBO.

Тео Джеймс («Дивергент») в роли Генри Детембла. С 8-и лет Генри путешествует во времени. Это не суперсила, это состояние; он не может на это повлиять. Иногда, когда Генри испытывает стресс, а иногда без причины он выпадает из текущего момента и появляется обнажённым в прошлом или будущем. Только что он готовил завтрак, а уже в следующую минуту предстаёт голым на вечеринке в 1973-м году. На какой период времени он может там застрять, он никогда не знает. Его жизнь – поездка по американским горкам, сопряжённая с постоянной опасностью и тревожностью. Всё это продолжается до тех пор, пока он не встречает рыжеволосую красавицу в библиотеке, где работает. Её зовут Клэр Эбшир, и несмотря на то, что он её раньше не видел, она утверждает, что знает его всю жизнь. В конце концов, его «проклятие» приносит ему что-то хорошее, Клэр и Генри соединяются.

Помимо Роуз Лесли и Тео Джеймса в сериале HBO снялись Десмин Боргес в роли Гомеса, Наташа Лопес – Черисс, Майкл Парк – Филиппа Эбшира, Джейми Рэй Ньюман – Люсиль Эбшир, Кейт Сигел – Аннет Детембл и др.

Кто стоит за съёмками?

Все шесть эпизодов нового сериала снял Дэвид Наттер («Игра престолов», «Сопрано»). Он же выступил его исполнительным продюсером наряду со Стивеном Моффатом, Сью Верчью («Шерлок», «Любовь на шестерых»), Брайаном Минчини («Доктор Кто», «Торчвуд») и Джозефом Е. Иберти («Хранители», «Подпольная империя»).

Кадр из сериала "Жена путешественника во времени", 2022.

Источник фото: HBO.

«Это история потери, но не трагедии», - рассказал Моффат о своём новом детище. «Она о путешественнике во времени, но не из разряда научно-фантастического жанра. Несмотря на сложные отношения Клэр и Генри, это история большой, обычной любви – но необязательно в таком порядке. Это для меня проект мечты. Я всегда обожал экстраординарный, трогательный роман Одри Ниффенеггер, и он вдохновлял меня много раз, поэтому адаптация его для телевидения меня взволновала. Работа с Дэвидом Наттером – радость и честь одновременно. Роуз Лесли и Тео Джеймс в ролях Клэр и Генри, Наташа Лопес и Десмин Боргес в ролях Черисс и Гомеса показывают историю любви, которая необходима нам прямо сейчас».

Как сценаристы разрешили в телешоу этический вопрос?

По сюжету Генри и Клэр проводят вместе много времени. Клэр появляется то в детском обличье, то во взрослом. Генри же путешествует во времени всегда обнажённым и не может на это никак повлиять. Поэтому у некоторых зрителей этот момент может, мягко говоря, вызвать удивление, считает Стивен Моффат.

«Найдутся люди – и всегда есть люди – кто исказит смысл книги, чтобы потом этим возмущаться», - говорит сценарист. «Если я смотрю на фотографию жены, когда она была ребёнком, то я знаю эту очаровательную маленькую девочку. И я люблю её, потому что люблю этого человека… Но в этом нет никакого сексуального подтекста, потому что это несексуально. Любовь больше, чем секс. Мы не должны рассматривать всё через призму желания и секса. Поэтому я, полагаю, это ошибочная дискуссия. Это нереально. Люди хотят повозмущаться. Я бросаю вызов любому, кто найдёт в книге, фильме или телешоу что-либо, что предполагает, что ведёт себя неуместно».

Как отреагировала на сериал исполнительница главной роли в фильме «Жена путешественника во времени» (2009)?

Источник фото: HBO.