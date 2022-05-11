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5 часов назад

Комедийный сериал «Куколка» решили не продлевать на третий сезон

Моя Москва.онлайн

Как сообщает «Центральная службы новостей» со ссылкой на издание «Deadline», стриминговая платформа «Hulu» решила не продлевать комедийный сериал «Куколка» на третий сезон. Известно, что первая глава истории была представлена в ноябре 2019 года. Второй сезон вышел в феврале 2022 года.

Сериал «Куколка» решили не продлевать на третий сезон
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Главной героиней сериала является Джулс. Парень, с которым девушка встречалась на протяжении долгого времени, бросает её. Джулс принимает решение начать жизнь заново и понять, кто она вне отношений.

Роли в сериале исполнили Кэт Деннингс, Бренда Сонг, Шэй Митчелл, Эстер Повицки, Бет Грант, Малин Акерман, Лилли Сингх, Мэттью Грей Гублер и Брианна Хоуи. Критики и зрители приняли комедию в целом положительно.

Сериалы,Мэттью Грей,Бет Грант,Шэй Митчелл,
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