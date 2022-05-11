Сериал «Куколка» решили не продлевать на третий сезон

Как сообщает «Центральная службы новостей» со ссылкой на издание «Deadline», стриминговая платформа «Hulu» решила не продлевать комедийный сериал «Куколка» на третий сезон. Известно, что первая глава истории была представлена в ноябре 2019 года. Второй сезон вышел в феврале 2022 года.