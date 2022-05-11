Безруков ответил, почему «Бригада» не вернется на телеэкраны

Полнометражный фильм 2012 года «Бригада: Наследник» поклонники оригинального телесериала ждали с нетерпением. Однако история о сыне главного героя бандита Саши Белого (Сергей Безруков) не впечатлила зрителей. Многих разочаровало отсутствие в картине самого Безрукова. Актер объяснил, что не захотел участвовать в съемках.
Безруков откровенно ответил на вопрос в интервью литературному критику Галине Юзефович, почему «Бригада» вряд ли вернется на телевидение.
«Почему для меня не существует продолжения? Потому что этих ребят уже не вернуть. Вот есть четыре друга, которые преступив однажды, в конце оказались на кладбище, а мой герой при той перспективе, которая ему светила — Госдума и так далее — отказывается от всего этого и практически от всей своей жизни. Все», – подчеркнул актер.
Ранее мы писали о том, где снимали «Бригаду».