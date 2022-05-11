Безруков ответил, почему «Бригада» не вернется на телеэкраны

«Почему для меня не существует продолжения? Потому что этих ребят уже не вернуть. Вот есть четыре друга, которые преступив однажды, в конце оказались на кладбище, а мой герой при той перспективе, которая ему светила — Госдума и так далее — отказывается от всего этого и практически от всей своей жизни. Все», – подчеркнул актер.