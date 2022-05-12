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1 час назад

Сериал "Одноклассников" "Пять с плюсом" получил приз в Аргентине

Российская Газетаиещё 3

Оригинальный сериал социальной сети "Одноклассники" "Пять с плюсом", который вышел к зрителям в 2021 году, получил приз за "Лучший монтаж" на фестивале BUEIFF Web Series в Буэнос-Айресе. BUEIFF Web Series является частью престижного Международного кинофестиваля Buenos Aires International Film Festival.

Сериал "Пять с плюсом" получил приз в Аргентине
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Международное название сериала Friendmates. Его первый эпизод зрители увидят в кинотеатре Буэнос-Айреса 30 июня.

Режиссером-постановщиком ситкома стала Дина Штурманова, режиссер монтажа — Александр Пак. Главные роли в сериале исполнили Лукерья Ильяшенко, Артем Цуканов, Дмитрий Ендальцев, Артем Ешкин и Баин Бовальдинов.

Сериал рассказывает о молодой паре, которая решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями.

За время показа сериал суммарно собрал более 59 млн просмотров от 9 млн зрителей. Cитком привлек внимание людей разного возраста и интересов — чаще всего его смотрели пользователи 35-44 лет. Способы просмотра сериала отражают текущий тренд на мобильное потребление контента: 87% зрителей смотрели ситком через приложение ОК на iOS и Android, и 13% - с компьютера.

Сериалы,Одноклассники,Дина Штурманова,Баин Бовальдинов,Артем Ешкин,Дмитрий Ендальцев,Александр Пак,Артем Цуканов,Лукерья Ильяшенко,
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