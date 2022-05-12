Сериал "Пять с плюсом" получил приз в Аргентине

Оригинальный сериал социальной сети "Одноклассники" "Пять с плюсом", который вышел к зрителям в 2021 году, получил приз за "Лучший монтаж" на фестивале BUEIFF Web Series в Буэнос-Айресе. BUEIFF Web Series является частью престижного Международного кинофестиваля Buenos Aires International Film Festival.

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Международное название сериала Friendmates. Его первый эпизод зрители увидят в кинотеатре Буэнос-Айреса 30 июня.

Сериал рассказывает о молодой паре, которая решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями.