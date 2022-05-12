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2 часа назад

Режиссер "Бората 2" Джейсон Волинер снимает тайный сериал уже 10 лет

Газета.Ru

Безымянный "умопомрачительный" проект тайно снимается уже более десяти лет. Он описывается как "новаторский проект, в котором факты и вымысел смешиваются, чтобы рассказать причудливую и невероятную историю", которая обещает "накопить потрясающие новые повороты" и снята в стиле фильма "Борат 2" режиссером Джейсоном Волинером.

Режиссер "Бората 2" снимает тайный сериал уже 10 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исполнительные продюсеры проекта Сет Роген, Эван Голдберг, Джеймс Уивер, Лорели Аланис ("Пойнт Грей Пикчерз"), Меган Эллисон ("Аннапурна"), а также Майкл Сагол и Берт Хамелинк ("Икра").

"Это шоу не похоже ни на что другое, что вы увидите в этом году", — пообещал исполнительный вице-президент Lionsgate Television и глава отдела разработки сценариев Скотт Хербст. - Это одно из самых причудливых, нестандартных шоу, над которыми я когда-либо работал, и я не могу поверить, что мы вообще его делаем".

"Этот поистине уникальный сериал… начинается с предательства и быстро превращается в эпическое, веселое, насыщенное событиями приключение", — добавила Лиза Кац, президент отдела сценариев NBCUniversal Television and Streaming.

Подробностей о проекте пока нет, его выпускает Caviar от имени Lionsgate.

Сериалы,Эван Голдберг,Сет Роген,
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