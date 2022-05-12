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1 час назад

В российских кинотеатрах покажут сериал "Манюня"

Газета.Ru

В 36 российских кинотеатрах покажут киноверсию сериала "Манюня". Общий хронометраж картины составит 88 минут, рассказали "Газете.Ru" в пресс-службе киносервиса Okko.

В российских кинотеатрах покажут сериал "Манюня"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Манюня" – это один из самых добрых и популярных проектов Okko. Экранизация бестселлера Наринэ Абгарян получила отличные отзывы критиков и беспрецедентное внимание аудитории – первый сезон сериала набрал более 5 миллионов просмотров",

- заявил генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев.

Действие кинофильма происходит в Армении 1980-х годов. Сюжет рассказывает о дружбе двух советских семей разных национальностей.

Сериалы,Наринэ Абгарян,Джаник Файзиев,
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