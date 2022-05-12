В российских кинотеатрах покажут сериал "Манюня"

В 36 российских кинотеатрах покажут киноверсию сериала "Манюня". Общий хронометраж картины составит 88 минут, рассказали "Газете.Ru" в пресс-службе киносервиса Okko.
"Манюня" – это один из самых добрых и популярных проектов Okko. Экранизация бестселлера Наринэ Абгарян получила отличные отзывы критиков и беспрецедентное внимание аудитории – первый сезон сериала набрал более 5 миллионов просмотров",
- заявил генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев.
Действие кинофильма происходит в Армении 1980-х годов. Сюжет рассказывает о дружбе двух советских семей разных национальностей.