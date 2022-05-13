Российский сериал покорил японцев

Новый российский сериал «Люся» от Good Story Media и PREMIER попал в топ лучших на фестивале в Японии.

Фото: Кадр из сериала «Люся» Кадр из сериала «Люся»

Многосерийная кинолента режиссера Ивана Твердовского получила награду фестиваля Tokyo International Short Film Festival. Прежде из отечественных картин этого почетного звания удосуживался лишь Happy End.

По сюжету, Сеня, уставший от бытовых повседневных проблем, создает голосового помощника Люсю. Незаметно для себя мужчина становится очень близок с искусственным интеллектом. Главные роли в сериале исполнили Данила Козловский, Дарья Савельева, Кристина Асмус, Максим Виторган, Ян Цапник и другие.