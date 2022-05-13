Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
32 минуты назад

Российский сериал покорил японцев

Катерина Саломе

Новый российский сериал «Люся» от Good Story Media и PREMIER попал в топ лучших на фестивале в Японии.

Российский сериал покорил японцев
Фото: Кадр из сериала «Люся»Кадр из сериала «Люся»

Многосерийная кинолента режиссера Ивана Твердовского получила награду фестиваля Tokyo International Short Film Festival. Прежде из отечественных картин этого почетного звания удосуживался лишь Happy End.

По сюжету, Сеня, уставший от бытовых повседневных проблем, создает голосового помощника Люсю. Незаметно для себя мужчина становится очень близок с искусственным интеллектом. Главные роли в сериале исполнили Данила Козловский, Дарья Савельева, Кристина Асмус, Максим Виторган, Ян Цапник и другие.

Читайте также о том, что новая часть "Доктора Стрэнджа" показывает рекордные сборы.

Сериалы,Люси,Доктор Стрэндж,Дарья Савельева,Ян Цапник,Кристина Асмус,Максим Виторган,Данила Козловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители