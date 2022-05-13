Сериалы «Зачарованные», «Династия» и «4400» были закрыты

Телеканал The CW отказался продлевать на новые сезоны сразу несколько сериалов. В их число вошли «Зачарованные», «Династия» и «4400». Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter.

Закрытые сериалы The CW: «Зачарованные» (четыре сезона); «Династия» (пять сезонов); «Розуэлл, Нью-Мексико» (четыре сезона); «Во тьме» (четыре сезона); «4400» (один сезон); «Наоми» (один сезон).

Ранее The CW объявил о продлении семи сериалов, в том числе «Флэша», который теперь станет самым продолжительным шоу «Эрроуверса», обойдя «Стрелу». Помимо этого, телеканал заказал три новинки: «Рыцари Готэма» по мотивам комиксов DC, приквел «Крутого Уокера» под названием «Уокер: Независимость» о событиях XIX века, а также «Винчестеры», приквел «Сверхъестественного» о родителях Сэма и Дина Винчестеров.