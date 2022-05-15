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34 минуты назад

Сериал «Женщина — Халк» может выйти на экраны уже этим летом

runews24.ruиещё 1

Возможную дату премьеры анонсировала Disney+. Британская версия официального сайта компании Disney+ анонсировала возможную дату премьеры сериала "Женщина — Халк". Новый сериал с Татьяной Маслани может выйти на стриминговой платформе 17 августа этого года.

Сериал «Женщина — Халк» может выйти этим летом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Маслани в сериале играет юриста и двоюродную сестру Брюса Беннера — Дженнифер Уолтерс. По сюжету она получает суперспособности Халка после того, как её делают переливание крови от родственника.

Самого Беннера вновь сыграет Марк Руффало, а Тим Рот исполнит роль Мерзости. Сериал будет состоять из десяти эпизодов продолжительностью 30 минут.

Сериалы,Татьяна Маслани,Тим Рот,Марк Руффало,
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