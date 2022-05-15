Сериал «Женщина — Халк» может выйти этим летом

Возможную дату премьеры анонсировала Disney+. Британская версия официального сайта компании Disney+ анонсировала возможную дату премьеры сериала "Женщина — Халк". Новый сериал с Татьяной Маслани может выйти на стриминговой платформе 17 августа этого года.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Маслани в сериале играет юриста и двоюродную сестру Брюса Беннера — Дженнифер Уолтерс. По сюжету она получает суперспособности Халка после того, как её делают переливание крови от родственника.