Федункив сыграет главную роль в новом сериале «Кафе Куба»

Действие фильма возвратит зрителей на два десятилетия назад.
Актриса Марина Федункив исполнит главную роль в новом комедийном сериале «Кафе Куба», съемки которого недавно стартовали.
Главный персонаж фильма – Тамара, бойкая хозяйка придорожного кафе «Куба», расположенного у трассы по направлению к Москве.
На дворе начало нулевых, и зрителям придется немного возвратиться в прошлое, где еще не совсем канули в лето «лихие девяностые».
Режиссером картины выступает Жанна КАДНИКОВА, знакомая зрителю по сериалам «Реальные пацаны», и«Универ».
Сообщается, что предположительно новый проект с Мариной Федункив может выйти на экраны уже в следующем году.