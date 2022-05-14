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1 час назад

Федункив сыграет главную роль в новом сериале «Кафе Куба»

Inc-Newsиещё 1

Действие фильма возвратит зрителей на два десятилетия назад.

Федункив сыграет главную роль в новом сериале «Кафе Куба»
Фото: Inc-NewsInc-News

Актриса Марина Федункив исполнит главную роль в новом комедийном сериале «Кафе Куба», съемки которого недавно стартовали.

Главный персонаж фильма – Тамара, бойкая хозяйка придорожного кафе «Куба», расположенного у трассы по направлению к Москве.

На дворе начало нулевых, и зрителям придется немного возвратиться в прошлое, где еще не совсем канули в лето «лихие девяностые».

Режиссером картины выступает Жанна КАДНИКОВА, знакомая зрителю по сериалам «Реальные пацаны», и«Универ».

Сообщается, что предположительно новый проект с Мариной Федункив может выйти на экраны уже в следующем году.

Сериалы,Куб,Марина Федункив,
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