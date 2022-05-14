Федункив сыграет главную роль в новом сериале «Кафе Куба»

Действие фильма возвратит зрителей на два десятилетия назад.

Фото: Inc-News Inc-News

Актриса Марина Федункив исполнит главную роль в новом комедийном сериале «Кафе Куба», съемки которого недавно стартовали.

Главный персонаж фильма – Тамара, бойкая хозяйка придорожного кафе «Куба», расположенного у трассы по направлению к Москве.

На дворе начало нулевых, и зрителям придется немного возвратиться в прошлое, где еще не совсем канули в лето «лихие девяностые».

Режиссером картины выступает Жанна КАДНИКОВА, знакомая зрителю по сериалам «Реальные пацаны», и«Универ».