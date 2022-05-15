5 лучших европейских сериалов, которые дадут фору голливудским

Для тех, кто не знает на каком сериале остановиться, «Рамблер» собрал классные европейские сериалы, которые дадут фору голливудским.

Фото: Кадр из сериала "Острые козырьки" Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Острые козырьки» (2013 – 2022)

Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.

Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Молодой папа» (2016 – 2017)

Джуд Лоу в провокационном шоу Паоло Соррентино о главе Ватикана, который ведет себя эксцентрично, а иногда и пугающе. Его действия на посту Папы предугадать не так-то просто, отчего кардиналы плетут против него интриги…

«Бумажный дом» (2017 – …)

История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. Человек под псевдонимом Профессор контролирует каждый шаг операции, но идеальный план, который разрабатывался годами, срывается из-за непредсказуемого поведения некоторых членов команды. И когда, кажется, что дерзкое ограбление вот-вот сорвется, главарь преступников находит неочевидный выход из ситуации.

Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Страйк» (2017 – …)

Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений.

«Тьма» (2017 – 2020)

История четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Кстати, сериал стал первым проектом Netflix, снятым в Германии.