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3 часа назад

Вышел сериал "Разговоры с друзьями" от авторов "Нормальных людей"

Газета.Ru

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Вышел сериал "Разговоры с друзьями"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Линкольн для адвоката" — 1 сезон

Новая экранизация книг Майкла Коннели про адвоката-идеалиста с люксовым автомобилем вместо офиса. Сценарист и продюсер — автор "Большой маленькой лжи" Дэвид Э. Келли, в главных ролях — Мануэль Гарсия Рульфо и Нив Кэмпбелл.

Где смотреть: Netflix

"Разговоры с друзьями" — 1 сезон

Адаптация дебютного романа ирландки Салли Руни о любовном многоугольнике с участием двух студенток и семейной пары. За кадром — те же люди, что перенесли на экран "Нормальных людей".

Где смотреть: Hulu

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