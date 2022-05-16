Вышел сериал "Разговоры с друзьями"

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
Новая экранизация книг Майкла Коннели про адвоката-идеалиста с люксовым автомобилем вместо офиса. Сценарист и продюсер — автор "Большой маленькой лжи" Дэвид Э. Келли, в главных ролях — Мануэль Гарсия Рульфо и Нив Кэмпбелл.
Где смотреть: Netflix
Адаптация дебютного романа ирландки Салли Руни о любовном многоугольнике с участием двух студенток и семейной пары. За кадром — те же люди, что перенесли на экран "Нормальных людей".
Где смотреть: Hulu