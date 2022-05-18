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9 часов назад

Авторы сериала «Ведьмак» нашли актрису на роль Кейры Мец — фанаты игры в шоке

Cq.ruиещё 2

Портал Redanian Intelligence сообщил о пополнении актерского состава третьего сезона сериала «Ведьмак». Netflix подобрал двух актрис на роли Кейры Мец и Маргариты Ло-Антиль. Выбранные кандидатуры могут смутить фанатов вселенной, знакомых с образами чародеек из The Witcher 3. По данным Redanian Intelligence, роль Кейры Мец исполнит актриса Сафийе Ингар, а Рошель Роуз появится в образе Маргариты Ло-Антиль. Не все оценили такой ход — на форуме Reddit пользователи находятся в настоящем шоке и выражают недовольство подбором актрис. Мне нравится сериал, несмотря на неоднозначные решения по выбору актеров, но мне кажется глупым и странным, как сильно они пытаются выделиться и сломать лор. Зачем чародейке выбирать плюс-сайз? Тщеславие и некоторая степень одержимости собой — одни из самых важных черт характера магов. Почему кто-то хочет быть чем-то иным, кроме идеальной женской формы? Это глупость и простое потворство. Так много разговоров о репрезентации со стороны авторов сериала, но в нем до сих пор нет коренных американцев, которые могли бы сыграть важные роли. Похоже, что это не совсем их цель, просто пустые разговоры. Заглавное фото: VK

Фанаты «Ведьмака» будут недовольны выбором актрис третьего сезона
Фото: Cq.ruCq.ru
Сериалы,Netflix,
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