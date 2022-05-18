Продолжит ли Фахрие Эвджен съемки в сериале "Альпарслан"

Известная актриса Фахрие Эвджен минувшей осенью с триумфом вернулась на экраны с историческим сериалом "Альапарслан".
Сезон прошел с великолепными показателями рейтинга: сериал и игра Фахрие произвели огромное впечатление не только на турецких зрителей. Сериал стал популярен во многих странах и без сомнений продолжится в 2022/2023 году.
Известно, что Эвджен подписывала контракт на участие только в одном сезоне, однако ее успех и великолепная игра в проекте сподвигла продюсеров снова сесть за стол переговоров.
Итак, на данный момент Фахрие готова обсуждать участие во втором сезоне, однако окончательного решения пока что не приняла. Предположительно, решение по итогам переговоров будет принято в июне.