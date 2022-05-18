Продолжит ли Фахрие Эвджен съемки в сериале "Альпарслан"

Известная актриса Фахрие Эвджен минувшей осенью с триумфом вернулась на экраны с историческим сериалом "Альапарслан".

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Сезон прошел с великолепными показателями рейтинга: сериал и игра Фахрие произвели огромное впечатление не только на турецких зрителей. Сериал стал популярен во многих странах и без сомнений продолжится в 2022/2023 году.

Известно, что Эвджен подписывала контракт на участие только в одном сезоне, однако ее успех и великолепная игра в проекте сподвигла продюсеров снова сесть за стол переговоров.