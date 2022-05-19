Появились детали о выходе второго сезона «Игры в кальмара»

Второй сезон сериала «Игра в кальмара» может выйти в конце 2023 года или 2024-го. Об этом в интервью журналу Vanity Fair рассказал режиссёр шоу Хван Дон-хёк.

Фото: CyberSport CyberSport

По словам Хвана, он ведёт финальные переговоры с онлайн-кинотеатром Netflix относительно второго сезона «Игры в кальмара». На момент публикации материала режиссёр написал лишь три страницы сценария, в основном он занимается мозговым штурмом, прорабатывая разные задумки для продолжения шоу. Пока что Хван однозначно решил только то, что в продолжении будет больше смертельных игр.