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8 минут назад

У сериала "Рик и Морти" будет спин-офф

Мира Маркина

The Hollywood Reporter сообщили о намерениях компании Adult Swim, снявшей "Рика и Морти", выпустить спин-офф мультсериала. Известно, что это будет аниме с названием "Рик и Морти: Аниме".

У сериала "Рик и Морти" будет спин-офф
Фото: кадр из мультсериала "Рик и Морти"кадр из мультсериала "Рик и Морти"

Спин-оффом займется японский режиссер Такаши Сано. Он уже работал с "Риком и Морти" - снимал несколько короткометражных фильмов по мотивам этого мультсериала.

Японское продолжение будет состоять из десяти эпизодов. Предполагается, что в центре сюжета будет самостоятельная история, не имеющая связи с сериалом, а главным героем станет отец Морти Джерри Смит.

Напомним, что сериал выходил с 2013 года, а этой осенью завершился его пятый сезон.

Ранее мы писали, что появились новые постеры фильма "Мир Юрского периода: Господство".

Сериалы,Джерри Смит,
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