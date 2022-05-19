У сериала "Рик и Морти" будет спин-офф

The Hollywood Reporter сообщили о намерениях компании Adult Swim, снявшей "Рика и Морти", выпустить спин-офф мультсериала. Известно, что это будет аниме с названием "Рик и Морти: Аниме".

Фото: кадр из мультсериала "Рик и Морти" кадр из мультсериала "Рик и Морти"

Спин-оффом займется японский режиссер Такаши Сано. Он уже работал с "Риком и Морти" - снимал несколько короткометражных фильмов по мотивам этого мультсериала.

Японское продолжение будет состоять из десяти эпизодов. Предполагается, что в центре сюжета будет самостоятельная история, не имеющая связи с сериалом, а главным героем станет отец Морти Джерри Смит.