Финальный эпизод «Очень странных дел» продлится больше двух часов

Шоураннеры «Очень странных дел» братья Дафферы поделились новыми подробностями четвертого сезона в интервью The Wrap. По их словам, они не ожидали, что он получится настолько большим, ведь каждая серия будет длиться больше часа. А финальный эпизод поставит рекорд сериала — его хронометраж составит больше двух часов.

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"Мы все еще дорабатываем его до финального лоска, но он будет длиннее двух часов. Это будет большой эпизод".

По словам создателей, основная причина такой длительности заключается в том, что события развернутся сразу в трех местах: в Хоукинсе, Калифорнии и на Камчатке. Для того чтобы каждый сюжетный поворот сработал как надо, сценаристы решили гораздо больше внимания уделить развитию персонажей. Примерно об этом же говорят журналисты, которые уже посмотрели первый эпизод.

Помимо работы над четвертым сезоном, Дафферы уже сосредоточены над написанием сценария для финального пятого. Неизвестно, будут ли в нем серии еще длиннее — шоураннеры и сами не знают.