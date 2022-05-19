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50 минут назад

Netflix выпустил эпизод третьего сезона «Любви, смерти и роботов» в открытый доступ

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В честь скорой премьеры третьего сезона сериала «Любовь, смерть и роботы» Netflix выложил в открытый доступ один из эпизодов под названием Three Robots: Exit Strategies длительностью в девять минут. Это продолжение истории трёх роботов, выживающих в постапокалиптическом мире без людей. Над эпизодом работал писатель-фантаст Джон Скальци.

Netflix выпустил эпизод третьего сезона «Любви, смерти и роботов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Любовь, смерть и роботы» — анимационная антология от Тима Миллера («Дэдпул») и Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Охотник за разумом»). Каждый эпизод рассказывает совершенно разные истории и выполнен в различных визуальных стилях. Первый сезон вышел в марте 2019 года, второй — в мае 2021-го.

В третьем сезоне будет девять эпизодов. Премьера состоится уже 20 мая в сервисе Netflix.

Сериалы,Бойцовский клуб,Дэдпул,Дэвид Финчер,Тим Миллер,Netflix,
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