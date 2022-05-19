Netflix выпустил эпизод третьего сезона «Любви, смерти и роботов»

В честь скорой премьеры третьего сезона сериала «Любовь, смерть и роботы» Netflix выложил в открытый доступ один из эпизодов под названием Three Robots: Exit Strategies длительностью в девять минут. Это продолжение истории трёх роботов, выживающих в постапокалиптическом мире без людей. Над эпизодом работал писатель-фантаст Джон Скальци.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Любовь, смерть и роботы» — анимационная антология от Тима Миллера («Дэдпул») и Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Охотник за разумом»). Каждый эпизод рассказывает совершенно разные истории и выполнен в различных визуальных стилях. Первый сезон вышел в марте 2019 года, второй — в мае 2021-го.