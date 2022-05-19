Что известно о втором сезоне сериала «Игра в кальмара»

Режиссер нашумевшего сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк дал интервью изданию Vanity Fair, где рассказал, что ведет заключительные переговоры с Netflix по поводу выхода второго сезона проекта. Чем планируют удивить зрителей создатели шоу в новых сериях, читайте в материале «Рамблера».

«Есть только около трех страниц идей, которые планирую превратить в сценарий, поэтому мало что могу сказать [о 2 сезоне], за исключением того, что будет больше игр. Человечество снова будет проверено в этих играх. Я хочу задать вопрос: «Возможна ли истинная солидарность между людьми?»»

—заявил режиссер. Однако в разговоре с журналистами он не стал вдаваться в другие детали. Премьера второго сезона намечена на конец 2023-го-начало 2024-го года.

Напомним, «Игра в кальмара» вышел осенью 2021 года. Проект стал настоящим хитом и возглавил рейтинг самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах (в том числе в России). По сюжету 456 должников, скрывающихся от кредиторов, участвуют в таинственном эксперименте. Они находятся под наблюдением в закрытом пространстве, где им нужно играть в «детские игры». Правда, они становятся «взрослыми» после того, как выясняется, что проигравших ждет смерть, а победитель получит 40 миллионов долларов.