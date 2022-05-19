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41 минуту назад

В Индии снимут сериал о жизни Махатмы Ганди

Газета.Ru

Индийская компания Applause Entertainment создаст сериал о жизни политического деятеля Махатмы Ганди. Создатели шоу сравнивают будущий проект с британским телесериалом о королевской семье "Корона". Об этом сообщает Deadline.

В Индии снимут сериал о жизни Махатмы Ганди
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ганди - фигура мирового масштаба, что очень важно. Это история человечества. Мы глубоко погрузились в работу над сценарием и кастинг. Снимать планируем следующим летом",

– сказал создатель сериала Наир Самир.

В основе истории будут лежать биографические книги индийского историка Рамачандра Гуха "Ганди до Индии" и "Ганди – годы, изменившие мир". Шоу расскажет о пути Ганди с момента начала его юридической карьеры в Южной Африке – и до политической борьбы за независимость Индии. Applause Entertainment ведет переговоры с потенциальными партнерами в странах, где жил Ганди (Южная Африка и Великобритания). Кастинг продолжается, однако на главную роль уже назначили актера-однофамильца Пратика Ганди.

Ранее "Газета.Ru" писала, что в Лондоне выпустят спектакль о Березовском и Путине.

Сериалы,Владимир Путин,
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