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1 час назад

Сериал "Ривердейл" закроется после седьмого сезона

Inc-Newsиещё 2

Шоураннером и сценаристом проекта выступает Роберто Агирре-Сакаса. Премьера финального сезона шоу состоится в 2023 году.

Сериал "Ривердейл" закроется после седьмого сезона
Фото: Inc-NewsInc-News

Американский телеканал The CW объявил о закрытии молодежного сериала "Ривердейл" ("Riverdale") после седьмого сезона. Об этом пишет издание Variety.

Сюжет рассказывает о группе подростков, живущих в небольшом городке и расследующих загадочные убийства, происходящие в нем. Проект основан на серии комиксов об Арчи Эндрюсе.

Главные роли в шоу исполнили Кей Джей Апа, Мэделин Петш, Лили Рейнхарт, Кейси Котт и другие.

Премьера заключительного сезона драмы запланирована на 2023 год, точная дата будет объявлена позже.

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