Сериал "Ривердейл" закроется после седьмого сезона

Шоураннером и сценаристом проекта выступает Роберто Агирре-Сакаса. Премьера финального сезона шоу состоится в 2023 году.

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Американский телеканал The CW объявил о закрытии молодежного сериала "Ривердейл" ("Riverdale") после седьмого сезона. Об этом пишет издание Variety.

Сюжет рассказывает о группе подростков, живущих в небольшом городке и расследующих загадочные убийства, происходящие в нем. Проект основан на серии комиксов об Арчи Эндрюсе.

Главные роли в шоу исполнили Кей Джей Апа, Мэделин Петш, Лили Рейнхарт, Кейси Котт и другие.