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1 час назад

Disney запустил создание нового «Сорвиголовы»

Даша Краснова

Киностудия Disney начала разработку нового сериала «Сорвиголова». Об этом сообщает издание Variety.

Disney запустил создание нового «Сорвиголовы»
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

Сценаристами будущего проекта станут Мэтт Корман и Крис Орд, которые до этого вместе работали над сериалом «Темные связи».

В проекте появится Чарли Кокс, который играл Мэтта Мердока в медиа-франшизе Marvel Cinematic Universe. Однако студия Disney на данный момент никак не подтверждала информацию о новом сериале.

Слухи о том, что Disney продолжит «Сорвиголову» на собственном стриминговом сервисе, начали появляться после того, как Чарли Кокс вернулся к роли супергероя в камео «Нет пути домой».

Сам актер уже говорил в интервью, что с радостью бы сыграл Сорвиголову вновь.

До этого мы рассказывали, куда исчез главный герой "Мужчины по вызову" Роб Шнайдер.

Сериалы,Мужчина по вызову,Сорвиголова,Роб Шнайдер,Чарли Кокс,
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