Disney запустил создание нового «Сорвиголовы»

Киностудия Disney начала разработку нового сериала «Сорвиголова». Об этом сообщает издание Variety.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Сценаристами будущего проекта станут Мэтт Корман и Крис Орд, которые до этого вместе работали над сериалом «Темные связи».

В проекте появится Чарли Кокс, который играл Мэтта Мердока в медиа-франшизе Marvel Cinematic Universe. Однако студия Disney на данный момент никак не подтверждала информацию о новом сериале.

Слухи о том, что Disney продолжит «Сорвиголову» на собственном стриминговом сервисе, начали появляться после того, как Чарли Кокс вернулся к роли супергероя в камео «Нет пути домой».