Disney запустил создание нового «Сорвиголовы»

Киностудия Disney начала разработку нового сериала «Сорвиголова». Об этом сообщает издание Variety.
Сценаристами будущего проекта станут Мэтт Корман и Крис Орд, которые до этого вместе работали над сериалом «Темные связи».
В проекте появится Чарли Кокс, который играл Мэтта Мердока в медиа-франшизе Marvel Cinematic Universe. Однако студия Disney на данный момент никак не подтверждала информацию о новом сериале.
Слухи о том, что Disney продолжит «Сорвиголову» на собственном стриминговом сервисе, начали появляться после того, как Чарли Кокс вернулся к роли супергероя в камео «Нет пути домой».
Сам актер уже говорил в интервью, что с радостью бы сыграл Сорвиголову вновь.
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